EICMA 2024 si prospetta un successo, ecco perché

EICMA non è ancora cominciata ma si prospetta un grande successo, basterebbe leggere i numeri delle previsioni forniti dall’organizzazione: dieci padiglioni occupati, 770 espositori, più di 2100 marchi provenienti da 45 Paesi, oltre 330mila metri quadrati occupati nell’intero quartiere espositivo (record storico), numeri ormai allineati all’epoca pre-Covid.

I RITORNI Ma non è solo questo, EICMA 2024 lascerà il segno – come afferma chiaramente anche il motto che accompagnerà l’edizione numero 110 – per i grandi ritorni. Tra gli espositori ci saranno nuovamente BMW e Harley-Davidson, che l’esposizione l’avevano abbandonata (teoricamente per sempre, salvo poi ricredersi) credendo che la gente non fosse più interessata a toccare con mano e vedere da vicino le moto dei propri sogni, a vantaggio della digitalizzazione. Errore enorme, se c’è una specie restia al cambiamento e ancorata alla tradizione è senz’altro quella dei motociclisti. Ma non sarà il solo grande ritorno. Nell’arena Motolive – quest’anno riposizionata per permettere ai visitatori di seguire le attività anche in caso di maltempo – oltre ai soliti spettacoli che animano le giornate fuori dai padiglioni ci sarà una grande gara di maxi-enduro, le moto del momento. Tra i partenti, citando le parole dell’amministratore di EICMA Federico Aliverti, ci sarà un pilota australiano che non ha la licenza di pilota da ben 11 anni, il suo numero di gara era il 27… Insomma avrete capito, è Casey Stoner.

TANTE NOVITÀ E poi ovviamente, le tantissime novità in anteprima mondiale. Il cambio di normativa Euro 5+ obbligherà le Case ad aggiornare quasi tutti i modelli in gamma e c’è da credere che con l’occasione non mancheranno restyling e migliorie, sia tra le moto, sia tra gli scooter. Tra le nuove tecnologie il trend è quello dell’automatizzazione della trasmissione, Yamaha e BMW hanno già presentato le loro moto con cambi automatizzati (qui la prova della MT-09 Y-AMT), mentre a EICMA potrete vedere dal vivo la tecnologia di KTM.

INIZIATIVE Ultima, ma non per importanza, l’affluenza al botteghino. La biglietteria – ormai solo digitale – sta lavorando in maniera proficua già da fine estate. Non sono mancate le iniziative per invogliare l’acquisto della prevendita con forti scontistiche sul tagliando d’ingresso e nemmeno quelle che rendono la vita più facile a chi lavora o ha poco tempo per visitare il salone, ovvero il biglietto pomeridiano. Insomma, anche quest’anno la gente affollerà i padiglioni e i parcheggi. L’accessibilità e la viabilità saranno tematiche calde (lo scorso anno furono bloccati gli accessi per eccesso d’affluenza), EICMA ha lavorato anche su questi temi, vedremo tra qualche giorno con quali risultati.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 16/10/2024