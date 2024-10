Benelli: a EICMA tantissime novità 2025. Quante e quali?

Meno di un mese a EICMA, tante novità in arrivo – alcune già svelate, come gli Honda Forza, la Yamaha R9 o la nuova Triumph Trident 660 – e Benelli inizia a scaldare l'atmosfera, annunciando uno stand di 1.000 m² e oltre 35 moto esposte. Tanti cavalli di battaglia, ma anche novità: facciamo allora il punto su cosa – probabilmente – ci attende alla Fiera.

Benelli TRK 902 X

TANTE NOVITÀ Andiamo con ordine. L'attuale gamma Benelli prevede 16 modelli/versioni, tra TRK, Leoncino, 752S e tutte le altre. Da dove arrivano le oltre 35 moto che la Casa di Pesaro intende portare a Rho Fiera? Rientrano a pieno titolo la nuova 902S e la Bobber 400. Col motore 900, in sostituzione della mai giunta TRK 800, potremmo forse vedere le TRK 902 e 902X? Possibile.

C'È DELL'ALTRO Ma le 902 non sono le uniche TRK attese. Anche la 502 avrebbe bisogno di una ventata di freschezza e le aggiornate TRK 552 e 552X viste in Cina sembrano essere perfette. E poi? Beh, nella scorsa edizione di EICMA abbiamo visto anche TNT 500, BKX 300 e 300 S e ancora Tornado 300 e 400, le loro versioni definitive sono attese al varco.

LIVE DAL SALONE Contando tutti i modelli e le versioni sopracitati sarebbero almeno una decina di moto nuove, ma non bastano per arrivare a quota 35 moto e dintorni. Pare, insomma, che la Casa pesarese possa avere in serbo altro ancora per EICMA 2024: tra meno di un mese cadranno i veli e noi vi racconteremo tutto in diretta dal Salone.

Pubblicato da Michele Perrino, 12/10/2024