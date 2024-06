Benelli 902S: anche la naked fa come la nuova TRK?

Ultimamente non sono mancate le novità Benelli: prima sono spuntate le nuove TRK 552 e 552X – le ''vecchie'' 502, invece, sono in promozione fino a fine mese – poi è arrivata la nuova 702X in versione Dune Sea e, infine, sono apparse le future TRK 902 e 902X. Proprio sulla scia di quest'ultime, con una nuova versione del motore bicilindrico, spunta in Cina anche la naked 902S.

ELEMENTARE, WATSON! Tutto come da programma. Il passaggio della TRK al nuovo motore 900 avrebbe dovuto far accendere la lampadina: l'attuale modello 752S, dunque, accoglierebbe anch'essa il bicilindrico parallelo da 904 cc per 105 CV e 90 Nm di coppia, proprio come sulla parente crossover. Il binomio italiano Brembo-Marzocchi sembra essere confermato tra impianto frenante e sospensioni, mentre il peso dovrebbe ridursi leggermente rispetto agli attuali 226 kg in ordine di marcia. Confermati sarebbero anche l'interasse, di 1.460 mm, così come l'altezza sella di 810 mm da terra.

VEDI ANCHE

L'attuale Benelli 752S

TUTTE A EICMA? Le novità Benelli presentate in Cina anticiperanno quello che vedremo questo autunno in Europa? Non sembra improbabile, a EICMA, ritrovare le nuove TRK 552 e 552X, così come TRK 902 e 902X e 902S, tutte pronte – probabilmente – come modelli 2025. Il prezzo della naked? L'attuale 752S costa 7.490 euro, il che significa che la futura 902S potrebbe attestarsi tra 8.500-9.000 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 03/06/2024