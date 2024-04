Benelli TRK 502 e 502 X sono in promo fino al 30 giugno

Benelli lancia una nuova promozione per TRK 502 e 502 X: le moto sono in offerta fino al 30 giugno, scopriamo di che si tratta

La promo che riguarda TRK 702 e 702 X – qui trovate tutte le offerte moto di aprile – si estende anche alle sorelline minori 502 e 502 X: fino al 30 giugno crossover ed enduro stradale sono in offerta.

VEDI ANCHE

LA PROMO I veicoli ordinati e immatricolati entro il 30 giugno, infatti, beneficeranno del trist di valigie completo di attacchi e accessori compreso nel prezzo di 5.990 euro. Il kit borse sarà consegnato al cliente in circa 60 giorni dalla data di immatricolazione della moto. Non ci sono informazioni aggiuntive in merito al kit ma, dalle foto, è possibile vedere che si tratta di SHAD, il bauletto SH40 e le borse SH23, entrambi in plastica di colore nero. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito di Benelli o i punti vendita della Casa pesarese aderenti all'iniziativa.

Pubblicato da Michele Perrino, 10/04/2024