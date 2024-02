Nuova Benelli TRK 552? Ecco come cambierebbe il modello 2024

Giusto ieri vi mostravo la nuova SRK 550, giovane naked di QJ Motor, ma oggi torno a parlarvi del Brand cinese. Sì perché QJ è anche il colosso proprietario di Benelli e sembra proprio che quel motore sarà portato in dote anche dalla nuova generazione di Benelli TRK 552 e 552 X.

PIÙ GRANDE Secondo quanto riportano i colleghi di Motorrad, infatti, le nuove TRK 552 sarebbero arrivate in questi giorni nei concessionari in Cina. La prima grande novità che balza all'occhio è il nuovo motore, cresciuto nella cilindrata fino a 549 cc: il bicilindrico a piena potenza arriva a 61 CV a 8.500 giri/min, mentre sono 55 i Nm a 6.000 giri/min, ma in Italia è molto probabile che la nuova TRK 2024 arrivi ''castrata'' a 48 CV, beneficiando solo della coppia in più per via della maggiore cubatura.

Nuova Benelli TRK 552 X 2024

AMMODERNAMENTO Ma non è solo un cambio di motore per la TRK 552. Ancora due versioni, 552 e 552 X con cerchi differenti – 17'' sulla prima, 19'' e 17'' per la seconda – con la X che passa ai tubeless a raggi incrociati. Anche il forcellone in tubi d'acciaio lascerebbe spazio a un'unità in alluminio, mentre le pinze anteriori, ora ad attacco radiale, sono marchiate J.Juan.

ELETTRONICA Svecchiata anche sotto il profilo luci e strumentazione per la best seller TRK, ora con fari a LED, strumentazione analogica con display LCD, presa USB, manopole e persino sella riscaldabile. Insomma, se tutte le novità delle TRK 552 cinesi dovessero arrivare tali e quali in Italia, la Benelli farebbe un bel balzo in avanti.

Il nuovo ponte di comando della Benelli TRK 552 X 2024

USCITA E PREZZI In merito a data di arrivo in Italia e prezzi delle nuove TRK 552, niente ancora di ufficiale. Essere della partita in un segmento dove tanti altri cinesi – non solo QJ – riescono a mantenere i prezzi così bassi, non è facile: la nuova TRK dovrà rimanere allineata all'attuale e ipotizzo che il prezzo resti tra i 6 e i 6.500 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 27/02/2024