Voge Valico 525DSX: è meglio della Benelli TRK? La prova video

All’anagrafe è registrata come Voge Valico 525 DSX, ma forse sarebbe meglio chiamarla miss qualità/prezzo. La cinese evolve i concetti che hanno portato al successo un’altra crossover che ha spopolato in Italia – non c’è bisogno di dirvi che mi riferisco alla TRK 502 X di Benelli, vero? – abbinando al prezzo concorrenziale, una dotazione da moto di cilindrata ben superiore. Tra il dire e il fare spesso c’è molta differenza, sarà questo il caso? Una bella prova approfondita spazzerà via ogni dubbio… Dai che si va!

Voge Valico 525DSX 2024

Parto col dire che la Voge 525DSX colpisce fin dal primo sguardo. Fa scena, cattura l’attenzione come un bel ragazzotto vestito da adulto. Lei sarebbe “solo” una 500 cc, ma agghindata così fa il verso alle crossover di cilindrata superiore, e proprio la TRK ci ha insegnato che questo è uno degli ingredienti per il successo. Rispetto alla rivale – perché il segmento è quello, in fin dei conti – è più ricercata e personale nel design, meglio rifinita nella realizzazione, pur rimanendo concreta e senza troppi fronzoli. Facendo un paragone con la tecnologia qui siamo davanti al made in China 3.0, quello che non solo punta al prezzo stracciato, ma prova a convincere anche alla voce qualità.

RICCA LA DOTAZIONE “Chi ben comincia è a metà dell’opera” dicono i saggi, ma io aggiungo che l’opera va pur sempre completata e la Voge Valico all’aspetto convincente affianca una dotazione davvero da prima della classe: cavalletto centrale, comandi e parabrezza regolabili, paramani, due riding mode, controllo di trazione e ABS disinseribili, cerchi tubeless, faretti ausiliari, connettività, navigatore turn by turn e sensori per il monitoraggio della pressione degli pneumatici. Mica male per una entry level.

Voge Valico 525DSX, i fendi nebbia sono di serie

LA BASE TECNICA Scavando sottopelle, la Valico 525 rispetto alla precedente 500 è una moto più matura e di qualità superiore: telaio, motore e sospensioni sono stati migliorati ed evoluti. Il bicilindrico parallelo frontemarcia che la spinge – con più o meno celata ispirazione al pari segmento di Honda – è cresciuto nella cilindrata incrementando leggermente alesaggio e corsa, come conferma la scheda tecnica: 494 cc per 47,6 CV a 8.500 giri e 44,5 Nm a 7.000 giri.

Voge Valico 525DSX, dettaglio del nuovo motore

TELAIO E CICLISTICA Inedito è anche il telaio, sempre realizzato in tubi di acciaio, ma il suo proseguimento è ora imbullonato, soluzione molto in voga tra le moto di cilindrata superiore. Altra peculiarità del nuovo “scheletro” della Valico 525 è che il motore è utilizzato come elemento stressato. Così il peso scende di 4 kg rispetto alla precedente versione, 194 kg a secco, valore davvero niente male. La qualità si nota anche nella componentistica utilizzata dal marchio cinese in tema ciclistica, con il comparto sospensioni composto da una forcella a steli rovesciati KYB da 41 mm (non regolabile) e un monoammortizzatore con leveraggio, regolabile nel precarico, ma solo tramite ghiera. Peccato, un pomello avrebbe reso l’operazione decisamente più semplice e immediata. Le ruote a raggi sono tubeless e calzano pneumatici Metzeler Tourance. L’impianto frenante firmato Nissin è composto da una coppia di dischi anteriori wave da 298 mm con pinze a doppio pistoncino e da un disco posteriore da 240 mm con pinza a singolo pistoncino.

A tradire il suo aspetto da crossover di grossa cilindrata ci pensa la posizione di guida e nello specifico la sella. Nonostante le dimensioni da maxi moto il piano seduta è basso, appena 815 mm lo separano dal suolo, questo rende la vita facile ai neofiti e a chi tra le doti migliori non ha l’altezza. Il rovescio della medaglia è che la distanza tra la sella e le pedane è piuttosto contenuta, con un angolo delle ginocchia abbastanza acuto, specialmente per chi supera i 180 cm di statura: sulle lunghe percorrenze saranno le ginocchia a chiedervi un timeout prima del fondoschiena, ben accolto dall’ottima imbottitura della sella. Molto bene invece il posizionamento e la forma del manubrio, con le leve regolabili che sono piuttosto rare in questo segmento.

Voge Valico 525DSX in azione

IN VIAGGIO CON VOGE Peccato non abbia il cruise control! Parto subito con l’unica cosa che non c’è e che vorrei, ma la Voge è più che giustificata: il mantenitore di velocità è raro su moto di segmento superiore, figurarsi tra le entry level. Detto del confort in sella, ho apprezzato molto anche il riparo aerodinamico offerto da carene, paramani e plexiglass (peccato non sia facile regolarne l’altezza in movimento), con solo la parte bassa delle gambe che rimane esposta al gelo di questa stagione. Sulle strade a scorrimento veloce - come tangenziali e autostrade - la Valico fila stabile sulla traiettoria impostata, la sua velocità ideale di crociera è poco al di sotto dei 130 km/h, infatti a questa velocità il motore “frulla” a 6.000 giri/min, soglia in cui le vibrazioni iniziano a farsi fastidiose, specialmente su pedane e sella. Un altro vantaggio di viaggiare appena sotto il limite di velocità consentito in autostrada è la riduzione dei consumi, nell’ordine dei 25 km/l.

TRA LE CURVE La Valico mi ha convinto maggiormente nelle strade extraurbane, dove la velocità media è più bassa e le curve si alternano ai rettilinei. Tra i 60 e i 90 km/h il motore è nelle sua zona di confort, ai medi regimi, piuttosto elastico e con la giusta dose di spinta anche per effettuare qualche sorpasso. Volendo potrebbe anche allungare fino a 8.000 giri, la spinta non si esaurisce alla svelta, ma bisogna mettere in conto le vibrazioni di cui sopra. Volendo si potrebbe cambiare anche il carattere dell’erogazione, selezionando il riding mode Sport, ma ad un aumento di “grinta” appena percettibile ne corrisponde uno decisamente più avvertibile dell’effetto on-off: chi sceglie queste cilindrate non ha le performance assolute tra le priorità, il mio consiglio è dunque lasciarla in mappa Eco e godersi l’erogazione più fluida. Passo rilassato, dunque, batte guida sportiva, la Valico 525 DSX è una moto piacevole da condurre sia nel misto stretto, sia in quello veloce, a patto di non alzare troppo il ritmo. Anche perché quando le si chiedono gli straordinari in termini di sportività la Voge inizia a mostrare qualche limite, come la taratura morbida per la guida d’attacco e un impianto frenante che non spicca per potenza assoluta.

Voge Valico 525DSX, volendo sa far divertire anche i più smaliziati

IN CITTÀ Grazie alla sua versatilità e al prezzo d’acquisto contenuto, la Voge Valico 525 DSX è una presenza sempre più frequente anche in città. Nel traffico, grazie ancora una volta alla sella bassa e al raggio di sterzata ridotto, la Valico si disimpegna con dignità, riuscendo a svicolare nel traffico e a digerire piuttosto bene – ma senza fare miracoli – buche, dossi e pavé. Per essere a prova di principiante avrei gradito una frizione un po’ più precisa nello stacco, accompagnata da un cambio più preciso negli innesti.

Voge Valico 525DSX, 3/4 posteriore

Manco a dirlo il punto forte è il prezzo: 6.290 euro, con una promozione che lo abbassa a 5.990 euro, mica male considerando quello che è offerto di serie. Volendo mancherebbe giusto un set di borse, presente a catalogo accessori al costo di 1.290 euro (con staffe di supporto) e un paracoppa per proteggere il basamento e i collettori, anch’esso presente a catalogo optional a 89 euro. Due le colorazioni, l’azzurro della prova abbinato al grigio e ai cerchi dorati, o il nero con gli stessi abbinamenti.

