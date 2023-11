EICMA 2023: le novità allo stand Voge raccontate da Luca Paletti. Video

Voge presenta a EICMA 2023 numerose novità che spaziano dalla nuova ammiraglia Valico DS900X nella versione definitiva, due nuove moto su piattaforma 525 e ben quattro nuovi scooter. Ce ne parla Luca Paletti, responsabile ufficio stampa di Voge.

EICMA 2023 Le novità allo stand Voge sono tantissime e varie: non solo arriva la Valico DS900X che affronta l'agguerrita concorrenza con tecnica ed elettronica da prima della classe, ma vengono presentate anche la nuova custom 525CU e la sportiva carenata 525RR per patenti A2. Il ruota alta SR16, l'SR2 125 e 180 e l'SR3 completano invece il quadro nella gamma scooter. Non finiscono qui, però, le novità infatti Paletti ci racconta anche della gamma elettrica e del nuovo ADV.

Pubblicato da Alessandro Moro, 10/11/2023