A EICMA 2023 Voge presenta Sfida SR16, lo scooter a ruota alta

La sfida di Voge nella realizzazione di una gamma completa di scooter è iniziata con loSfida SR4 (anch’esso rinnovato a EICMA) ma non poteva non passare attraverso uno dei segmenti di mercato più competitivi e difficili, quello dei ruota alta di piccola cilindrata dominato dalla gamma SH di Honda. A EICMA 2023 debutta Sfida SR16, un ruota alta da 125 cc perfetto per gli spostamenti nelle metropoli. Ecco com’è fatto.

Voge Sfida SR16, vista laterale sinistra

ELEGANZA SPORTIVA Il design di uno scooter difficilmente riesce ad essere rivoluzionario, ma non si può certo dire che allo Sfida SR manchi personalità. Il frontale ha un aspetto elegante ma al contempo sportivo, proprio come le fuoriserie italiane, e senza scomodare grandi nomi dell’industria a 4 ruote si nota la firma made in Italy che ha curato il design, con luci DRL nello scudo e faro nella parte alta, vicino al manubrio.

PRATICITÀ La parola d’ordine è praticità per gli scooter e nemmeno lo Sfida può sottrarsi a questo concetto. Voge lo sa e mette a disposizione di chi guiderà lo scooter un parabrezza con paramani integrati proposto di serie, una pedana piatta, vano nel retroscudo, pedana piatta e porta pacchi posteriore su cui fissare il bauletto da 34 litri. Nel vano sottosella c’è spazio per un casco jet, o un integrale di piccola taglia.

VEDI ANCHE

Voge Sfida SR16, dettaglio del sottosella

MOTORE E CICLISTICA A spingere Sfida SR16 c’è un moderno motore monocilindrico da 124,9 cc omologato Euro 5+ raffreddato a liquido, capace di 11 CV a 8.500 giri e 11 Nm a 6.500 giri, abbinato ovviamente a un cambio CVT, il serbatoio è da 7,8 litri. Come s’evince dal nome la ruota anteriore è da 16 pollici, mentre al posteriore il diametro è di 14 pollici, mentre il comparto sospensioni vede una forcella telescopica e la classica coppia di ammortizzatori – regolabili nel precarico – al posteriore. Lo scooter è leggero, 140 kg a secco, ma a fermarlo ci pensa una valida coppia di dischi freno tenuti a bada dal sistema ABS.

Voge Sfida SR16, dettaglio della strumentazione

LA TELECAMERA La dotazione tecnologica di Sfida SR16 è decisamente al passo con i tempi, anzi, quasi li anticipa. Luci a LED, controllo di trazione e accensione keyless non sono certo una prima assoluta nel settore, mentre la dash cam con rilevamento degli eventi più “interessanti”, come una frenata brusca o un impatto, è una chicca, proprio come la navigazione Turn by.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 08/11/2023