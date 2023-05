Voge Sfida SR4: tecnologico? Sì, ma soprattutto bello da guidare

Sfida, nome che esprime in maniera chiara e diretta le intenzioni del brand cinese Voge: è guerra aperta anche nel settore degli scooter. Al contrario di quanto ha fatto con le moto, Voge entra nel segmento direttamente dal top di gamma: lo Sfida SR4 350 infatti è un bel midi-gt ricco di tecnologia e molto pratico. Ma dalla prova su strada è emerso un aspetto sorprendente: lo scooter è soprattutto bello da guidare, questo secondo me è il suo “Cool Factor”. Andiamo a scoprirlo insieme, dai che si va!

Voge Sfida SR4, vista di 3/4 anteriore

Dimensioni generose, look sportiveggiante, plastiche di buona qualità oltre che ben assemblate e tantissima tecnologia, con fari a LED, luci cornering (semplici, dato che si attivano solo quando la freccia è inserita) e un bel display TFT a colori di generose dimensioni dotato di connettività Bluetooth e ricco di informazioni utili, come l’indicatore della pressione degli pneumatici. Il trend era emerso a EICMA, oramai gli scooter oltre che pratici devono essere anche belli e tecnologici per aver successo e il Voge Sfida SR4 ha tutte le carte in regola per riuscirci. Le forme non mentono, lui è uno scooter GT dunque plastiche avvolgenti per riparare busto e gambe, seduta ampia e bassa per garantire comodità anche su tragitti medio-lunghi e tanto spazio anche per il passeggero. Meno per eventuali borse di dimensioni medio grandi o la classica confezione da 6 bottiglie di acqua minerale, almeno non sulla pedana dato che al suo posto c’è il tunnel centrale che nasconde il serbatoio del carburante da 12,8 litri.

Voge Sfida SR4, la comoda sella per due

PRATICO Ma lo spazio in termini assoluti non manca, nel vano sottosella – illuminato da un LED e assistito da un ammortizzatore nell’apertura - si riescono a stivare due caschi (uno integrale e un demi-jet) anche se la forma piuttosto sagomata rende difficile fare entrare borse di dimensioni più ingombranti, meglio dunque considerare l’acquisto di un bauletto se siete bisognosi dello spazio di carico di un’utilitaria. Nel retro dello scudo due pratici vani protetti da serratura fanno da pratici svuota tasche, quello di sinistra è completamente libero, quello di destra ospita invece la presa 12 V, quella USB per la ricarica dello smartphone e un vano per la scheda SD. A cosa serve? Il Voge Sfida è dotato di una dashcam nella parte frontale che registra i vostri viaggi e, tramite un tasto sul blocchetto destro, anche di scattare qualche foto. La qualità non vi permetterà di esporre i vostri capolavori alla prossima esposizione internazionale ma per qualche ricordo è più che dignitosa.

Voge Sfida SR4, a destra del manubrio il tasto per le foto

LA TECNICA Sotto le plastiche tutte spigoli trova posto il motore monocilindrico a quattro valvole raffreddato a liquido da 350 cc con una potenza massima di 29 CV (21,3 kW) e coppia massima di 30 Nm a 6.000 giri/min (che impiega solo 3,1 secondi per accelerare da 0 a 50 km/h) perfetto per la guida in città con un consumo intorno a 28 km/l (secondo ciclo WMTC). La ciclistica prevede soluzioni tradizionali, come la forcella telescopica da 35 mm, l’accoppiata di cerchi 15-14” o la coppia di ammortizzatori regolabili nel precarico al posteriore, ma anche soluzioni ricercate per il segmento come la coppia di dischi da 260 mm morsi da pinze J.Juan ad attacco radiale all’anteriore, utili per fermare in pochissimo spazio i 215 kg dello scooter.

VEDI ANCHE

Spesso la posizione in sella anticipa quello che sarà l’esperienza di guida, non sullo Sfida che accoglie nella sua sella a 77,5 cm da terra in maniera comoda, quasi da scooter poltrona, ma in realtà sotto sotto le qualità dinamiche sono tutt’altro che da pantofolaio, ma a questo c’arrivo tra poco. Personalmente mi hanno convinto leve e blocchetti, facili da azionare e semplici nell’interpretazione, così come lo spazio per le gambe nonostante il serbatoio importante nei volumi, e il sostegno lombare che aiuta a scaricare la schiena sui lunghi tragitti. Buono il riparo aerodinamico per gambe e busto, il casco rimane esposto a qualche turbolenza nella posizione più bassa, mentre nella posizione di montaggio superiore la situazione migliora nettamente.

Voge Sfida SR4, comportamento affidabile e guida divertente

AGILE Nonostante le dimensioni, grazie al baricentro basso, al raggio di sterzata contenuto e al manubrio non eccessivamente largo gli ingorghi non sono una sfida… per lo Sfida! Battutacce a parte, in citta lo scooter GT di Voge si disimpegna a dovere, le sospensioni hanno buon gioco sulle asperità – anche quelle più marcate – e il motore fa un ottimo lavoro nelle ripartenze rispondendo in maniera briosa in combinata con la trasmissione, piuttosto puntuale anche se in decelerazione, quando si è prossimi all’arresto si sente qualche sussulto. Facendo un paragone con i mezzi dotati di cambio e frizione, è come se si stesse per spegnere, ma ovviamente così non è. Sempre da fermo o quasi emerge l’altro piccolo difetto, ovvero le vibrazioni. Il doppio contralbero di bilanciamento svolge un lavoro egregio in movimento, lasciando vincere le vibrazioni solo alla primissima apertura del gas.

Voge Sfida SR4, ottimo l'impianto frenante

SCOOTER DA PIEGA L’asso di briscola il Voge Sfida SR4 lo cala tra le curve, qui è dove mi ha convinto maggiormente. In città se la cava alla grande ma è tra le curve che si affrontano lasciato il caos alle spalle che emergono una discesa in piega rapida e senza sforzi, la buona taratura delle sospensioni – la forcella nello specifico merita una promozione a pieni voti - e la precisione del suo avantreno, che fa venir voglia di giocare con le traiettorie quasi come su una moto con angoli di piega di tutto rispetto… quasi fino a grattugiare il cavalletto centrale sull’asfalto anche grazie all’ottimo grip offerto dagli pneumatici Pirelli Angel Scooter. Il motore ha birra a sufficienza per allungare su strade a scorrimento veloce, come tangenziali e autostrade, mentre l’impianto frenante è la vera chicca. Potenza ce n’è quasi in avanzo, sempre tenuta sotto controllo da un ABS a due canali mai invasivo, comportamento analogo per il controllo di trazione che lavora sottotraccia, mi accorgo del suo intervento più per la spia presente sulla strumentazione che non per una sensazione di taglio brusco all’erogazione.

Voge Sfida SR4, il muso aggressivo

Per finire il prezzo, Sfida SR4 è proposto nella sola colorazione nera ad un prezzo di Listino € 6.590 f.c., un prezzo inferiore a rivali blasonati come Forza 350 di Honda e Yamaha X-Max che però dal punto di vista della dotazione ciclistica e tecnologica non sempre risultano superiori.

Voge Sfida SR4 350 Motore Monocilindrico, Euro 5 Cilindrata 350 cc Potenza 29 CV a 7.500 giri/min Coppia 30 Nm a 6.000 giri/min Peso 215 kg a secco Prezzo Da 6.590 euro

ABBIGLIAMENTO

Casco Tucano Urbano El’ Fresh

Giacca Tucano Urbano Network 3G

Guanti Tucano Urbano Penna

Jeans Tucano Urbano Porto

Scarpe Gaerne G-Rocket