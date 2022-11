Voge: lo scooter è servito, ecco Sfida SR4. Prezzo e caratteristiche

Il nome scelto da Voge per il suo primo scooter è quanto mai azzeccato: Sfida SR4. E si può dire che sfida sarà di certo dato che i rivali nel segmento dell’ultimo arrivato sono affermati ma, almeno sulla carta, lo scooter Voge pare essere fornito di ottime carte da giocare. Scopriamolo insieme.

Voge Sfida SR4 2023

Sfida SR4 è uno scooter GT dal taglio moderno, linee sportive e dinamiche slanciano le sue forme, senza però rinunciare alla praticità tipica degli scooter che devono trasportare rapidamente i commuter in città ma anche su tangenziali e autostrade. La sella è ampia per pilota e passeggero, con un supporto lombare ben evidente che promette grande comodità, la distanza che la separa dal terreno è di soli 775 mm. A garantire un buon riparo aerodinamico ci pensano lo scudo di generose dimensioni e il parabrezza ampio.

Voge Sfida SR4, le linee sono studiate in Italia

TECNOLOGIA AL TOP Sullo Sfida SR4 la tecnologia gioca un ruolo fondamentale. Oltre alle ormai immancabili luci a LED con DRL, nel retroscudo trova posto un ampio display TFT a colori da ben 7 pollici, che mostra temperatura esterna, pressione pneumatici, cavalletto laterale abbassato il livello del carburante oltre alla pressione di gonfiaggio degli pneumatici, una rarità tra gli scooter. E a proposito di rarità, c’è anche una telecamera frontale con cui scattare foto e video. Molto più tradizionale la connessione bluetooth allo smartphone e agli auricolari o l’accensione keyless.

SPAZIO A BORDO Come su tanti altri scooter GT (tranne il SYM Joyride) la pedana non è piatta, in compenso ci sono due vani nel retroscudo – in quello di destra c’è la presa USB per la ricarica dei device – e un sottosella da 41,5 litri capace, secondo Voge, di ospitare un casco integrale e un jet.

Sfida SR4 è spinto da un monocilindrico a quattro valvole raffreddato a liquido da 350 cc con una potenza massima di 29 CV (21,3 kW) e coppia massima di 30,0 Nm a 6.000 giri/min, vi ricorda qualcosa la forma del suo scarico? Non vi state sbagliando, il motore del SR4 è molto (molto) simile a quello del BMW C 400, accreditato però di qualche cavallo in più. Nonostante ciò Voge dichiara solo 3,1 secondi per accelerare da 0 a 50 km/h. Uno scooter brioso ma dai bassi consumi, 28 km/l (secondo ciclo WMTC). Per ridurre le vibrazioni ci sono un contralbero di bilanciamento e attacchi del motore con smorzatori. Il controllo di trazione è di serie.

Voge Sfida SR4 3/4 posteriore

QUI CICLISTICA Lo scheletro dello Sfida SR4 è un telaio in tubi d’acciaio a sezione quadrata ad alta rigidità, mentre il forcellone è in lega di alluminio pressofuso. Ad essi si affiancano le sospensioni KYB, all’anteriore con forcella telescopica di diametro 34,8 mm e al posteriore con doppio ammortizzatore regolabile nel precarico su 5 posizioni. L’impianto frenante con sistema con ABS a doppio canale è a doppio disco all’ anteriore di diametro 265 mm e a disco singolo al posteriore con diametro 265, controllati dall’ABS a due canali. Le ruote da 15'' e 14'' calzano pneumatici Pirelli Angel Scooter, da 120/70-15” all’anteriore e 150/70-14'' al posteriore.

Se il Voge Sfida SR4 potrebbe essere lo scooter che stavate aspettando l’attesa è finita, infatti, è già disponibile nelle concessionarie Voge con un prezzo di 6.590 euro IVA inclusa in colorazione Sparkling Black.