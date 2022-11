Voge Brivido 125R, a EICMA una nuova naked compatta e potente

Compatta, grintosa, pimpante: la nuova naked Voge Brivido 125R presentata a EICMA 2022 (qui lo speciale) ha numeri che parlano da soli. Con un peso di 128 kg a secco è una delle moto più leggere del suo segmento e con un interasse di 1.310 mm per 1.940 mm di lunghezza è anche tra le più compatte. Bassa la sella, a 795 mm da terra, per consentire anche a chi non ha uno stacco da pivot di appoggiare saldamente i piedi a terra, e sentirsi più sicuro.

Voge Brivido 125R, lato sinistro

IL MOTORE Quote amichevoli si accompagnano a un motore bello vispo, che permette una velocità massima di 110 km/h dichiarati. Si tratta di un monocilindrico di 124,8 cc, che eroga 14,1 cavalli a 9.500 giri/min e 12,1 Nm a 8.000 giri/min: numeri al vertice della categoria, che promettono una guida brillante in combinazione con il cambio a sei marce.

Voge Brivido 125R, le luci anteriori

LA CICLISTICA Il telaio è un traliccio in acciaio, mentre il forcellone è in alluminio; la forcella ha gli steli rovesciati e le gomme dimensioni generose: specie al posteriore, dove spicca una 140/60, mentre all'anteriore troviamo una 110/70, entrambe su cerchi in lega da 17 pollici. I freni con ABS a due canali e tubazioni in treccia metallica prevedono un disco da 275 mm e una pinza a doppio pistoncino davanti, mentre dietro abbiamo un pistoncino singolo e un diametro di 220 mm.

Voge Brivido 125R, il display LCD del quadro strumenti

LA TECNOLOGIA La strumentazione è da moto grande, con display LCD a colori completo nelle informazioni (comprende anche livello carburante, consumo medio e marcia inserita) e presa USB per ricaricare lo smartphone. Le luci sono full LED e il look è affilato, con il compatto scarico centrale all'ultima moda posizionato sotto al motore. Due le colorazioni disponibili: base nera con dettagli gialli e rossi o base azzurra con dettagli bianchi e rossi. Prezzi non ancora comunicati.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 09/11/2022