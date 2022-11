EICMA 2022: tutte le novità VOGE esposte al salone

ZERO 1 Articoli

Le novità di Voge per EICMA 2022: in fiera a Milano vedremo - tra le altre - la nuova Valico 900, la Brivido 125 e la Trofeo 350

Un anno ricco di novità per VOGE, che debutta a EICMA 2022 in uno dei segmenti più affollati e competitivi, quello delle moto adventure di media cilindrata con la Valico 900. Al suo fianco anche una naked 125, la Brivido, uno scooter, l'SR125GT, e l'evoluzione della Trofeo.

VOGE VALICO 900 DS

Voge a EICMA 2022: Valico 900 DS

Come una vera globetrotter, presenta un tris di valigie, un parabrezza regolabile, un grande display TFT, il tutto con motore di derivazione BMW.

VOGE BRIVIDO 125

Voge a EICMA 2022: Brivido 125

Al suo debutto nel segmento delle naked 125, Voge porta a EICMA la Brivido, una naked dal design sportivo e grafiche colorate che non passano inosservate. Di buon livello la dotazione ciclistica per una moto che farà del prezzo il suo punto forte.

VOGE TROFEO 350AC e 500AC

Voge a EICMA 2022: Trofeo 350AC

Si evolve la famiglia Trofeo, proponendo motori più grandi. Stile retro e colori squillanti per la piccola di Casa, la 350AC, un look più ricercato e ricco di dettagli per la sorella maggiore 500AC.

VOGE 525 ACX

Voge a EICMA 2022: Trofeo 525 ACX

Una Scrambler dall'aspetto curato nei dettagli, come gli inserti colorati nel serbatoio. Buona la dotazione ciclistica, con la forcella a steli rovesciati.

VOGE SR125GT

Voge a EICMA 2022: SR125GT

L'SR125GT è una delle novità di Voge a EICMA 2022. Ha un design sportivo, fari a led e tutte le dotazioni che non possono mancare a uno scooter GT: un ampio vano sottosella e una buona protezione aerodinamica.

