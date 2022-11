Voge Sfida SR125GT, il nuovo scooter con la videocamera frontale

A EICMA 2022 (qui lo speciale) debutta uno scooter particolarmente adatto per i giovani: non solo per la cilindrata, che lo rende idoneo per la guida già a 16 anni, ma anche e soprattutto per l'alto contenuto tecnologico che conquisterà i rider della Gen Z. Infatti Voge Sfida SR125GT ha il comodo avviamento keyless e un'esclusiva videocamera frontale per registrare le immagini durante la guida. Il display LCD a colori si collega allo smartphone via Bluetooth e permette di ascoltare la propria musica grazie a un sistema di altoparlanti integrato. E per non perdere la strada, può anche visualizzare le indicazioni del navigatore. Paura di restare a secco... di batteria? Ricarichi lo smartphone dalla presa USB di bordo.

Voge Sfida SR125GT, il display si connette via Bluetooth allo smartphone e mostra le indicazioni del navigatore

LO SFIDA IN CIFRE La sella a 77,5 cm da terra è adatta a tutte le stature; il peso di 135 kg è vicino a quello del best seller Honda SH e come su quest'ultimo, anche sul Voge il vano sottosella permette di riporre un casco integrale. Il motore monocilindrico LSM da 124,9 cc raffreddato a liquido sviluppa 10,7 CV e 10,5 Nm di coppia, per una velocità massima di 105 km/h. Il sistema start & stop abbassa consumi ed emissioni, mentre il controllo di trazione previene situazioni spiacevoli in caso di bisogno. Le ruote sono da 14” davanti e 13” dietro, con freni a disco e ABS (obbligatorio per legge); il sistema ESS attiva i lampeggiani nelle frenate più brusche. Voge Sfida SR125GT sarà disponibile verso la metà del 2023 a un prezzo non ancora comunicato.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 09/11/2022