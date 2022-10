Voge SR4 Max: c'è un nuovo maxi scooter in città? Il video e il prezzo

Voge è un'altro di quei marchi che si sta affacciando sempre più prepotentemente nel nostro mercato. Il prossimo colpo sembrerebbe a opera dell'SR4 Max, il nuovo maxi scooter 350 protagonista di questo video. Un design moderno e piacevole, ispirato a quello di... alcuni celebri competitor, e una dotazione completa.

NUOVO MAXI Le dimensioni sono da maxi – fari e firma luminosa mi ricordano Yamaha XMax davanti e TMax dietro – mentre il motore è un monocilindrico da 350 cc capace di 28,5 CV a 7.500 giri/min e 30 Nm a 6.000 giri/min. La ciclistica si fonda su telaio tubolare in acciaio, forcella telescopica KYB, coppia di ammortizzatori al posteriore e, proprio come lo scooter di Iwata, ruota da 15'' davanti e 14'' dietro (pneumatici 120/70 e 150/70), mentre i dischi da 265 mm sono morsi da pinze ad attacco radiale J.Juan, col peso dell'SR4 Max che è di 213 kg col serbatoio da 12,8 litri pieno. Completano il quadro ABS a 2 canali, controllo di trazione e un vistoso display TFT da 7'' pieno zeppo di informazioni. Come ogni maxi scooter che si rispetti non potevano mancare luci Full LED, sella – a 761 mm di altezza – con vistoso supporto lombare, vano sottosella da 41,5 litri, 2 vani nel retroscudo, il sistema keyless e una presa per la ricarica rapida del device.

Il nuovo maxi scooter Voge SR4 Max

APPUNTAMENTO A EICMA? Sul sito di Voge France viene dato in arrivo per novembre, giusto in tempo per una capatina a EICMA, no? Il prezzo è di 7.195 Euro, una cifra in realtà un po' superiore al rivale Yamaha, che parte da 6.299 Euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 06/10/2022