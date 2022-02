Voge Trofeo 500 AC 2022: il prezzo della Café Racer low cost

Le moto asiatiche importate nel nostro paese si fanno sempre più numerose. Tra i brand della grande muraglia commercializzati anche nel nostro paese c’è anche Voge. La Valico sta ben figurando tra le crossover, ma non mancano anche proposte più stilose, come la Trofeo 500 AC che abbiamo visto ad EICMA 2021. Ecco come è fatta e quanto costa la “Advanced Classic”, come definita da Voge.

LA TROFEO IN BREVE In occasione della kermesse milanese ve l’ha raccontata in video direttamente dallo stand, ma è doveroso fare un recap per capire com’è fatta la punta di diamante della gamma (c’è anche la più piccola Trofeo 300 AC, cilindrata meno appetibile qui in Italia). Partiamo da motore, un bicilindrico parallelo frontemarcia da 471 cc, raffreddato a liquido con doppio albero a camme. La scheda tecnica dichiara 47 CV a 8.500 giri/min e una coppia massima di 44,5 Nm a 7.000 giri/min. Il cambio è a 6 marce, il serbatoio carburante da 19 litri, il consumo di 24 km/l con emissioni di CO2 pari a 95 g/km e la velocità massima è di 160 km/h. La ciclistica è composta da un telaio in tubi di acciaio alto resistenziale; per le sospensioni Voge Trofeo 500 AC fa affidamento all’anteriore su una Kayaba upside-down di diametro 41 mm con escursione di 128 mm e da un ammortizzatore singolo a precarico regolabile al posteriore con escursione di 57 mm. La frenata è firmata Nissin, doppio disco di diametro 298 mm all’anteriore e a disco singolo di diametro 240 mm al posteriore. I cerchi da 17 pollici calzano pneumatici Pirelli Angel GT con misure 120/70-17'' all’anteriore e 160/60-17” al posteriore. Il peso è di 185 kg.

TECNOLOGIA E PREZZO Allo stile vagamente retrò la Voge Trofeo 500 AC affianca una valida dotazione tecnologica: luci e frecce totalmente a LED, strumentazione TFT e non manca nemmeno la connettività Bluetooth con lo smartphone. Il prezzo di listino è uno dei suoi punti di forza, 6.290,00 f.c. nei colori Carbon Black e Matt Grey.