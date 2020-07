NON CHIAMATELA ENTRY LEVEL Stile adventure, costo contenuto e ottima dotazione di serie. Sono queste le caratteristiche con cui si presenta la nuova Valico 500 DS, l’ultima arrivata di casa Voge. Se non avete mai sentito parlare di questa azienda, ve la presentiamo brevemente. Fondata nel 2018, Voge è considerata il brand premium del gruppo cinese Loncin Motor, ed è arrivato in Italia a inizio anno grazie al distributore VOGE Italia srl appartenente al Gruppo Padana Sviluppo.

DESIGN

Ma torniamo a parlare della Valico 500 DS, caratterizzata da uno stile adventure che, nel nostro mercato, attira sempre l’attenzione. Le sovrastrutture sono armoniose ed equilibrate, con un frontale appuntito in cui è situato il fanale a LED con luci DRL. Il serbatoio è pronunciato verso l’alto e si sviluppa verso un’ampia sella che si protrae verso una coda snella, dal design ricercato e pulito.

DOTAZIONI

La moto presenta un ampio parabrezza regolabile su due livelli e una barra paramotore che protegge tutta la parte anteriore. Appena sotto lo sguardo del guidatore c’è un cruscotto digitale TFT a colori, dotato di tutte le informazioni principiali e di connessione bluetooth per vedere le chiamate in entrata. Il cavalletto è solo laterale, e sotto la sella c’è un piccolo spazio per i documenti e un eventuale bloccadisco.

MOTORE

La Vailico 500 DS dispone di un motore bicilindrico parallelo frontemarcia “quasi superquadro” visto che alesaggio e corsa sono di 67 x 66,8 mm, capace di erogare 43,5 CV (32 kW) a 8.500 giri/min e 40,5 Nm a 7.000 giri/min: prestazioni ideali per la guida con patente A2. La distribuzione è bialbero in testa, con 4 valvole per cilindro e con diametro di 26 mm per l’aspirazione e di 21,5 mm per lo scarico. La Casa dichiara consumi ridotti che, con un serbatoio di 17 litri, promette un’autonomia di oltre 500 km.

CICLISTICA

Le sospensioni sono Kayaba, con una forcella a steli rovesciati da 41 mm e un monoammortizzatore regolabile nel precarico. I freni invece sono Nissin, con due dischi anteriori da 298 mm e uno posteriore da 240 mm. Gli pneumatici Pirell Angel GT misurano 120/70 “17 e 160/60 “17. Il peso a secco è di 193 kg.

COLORI E PREZZO

La Voge Valico 500 DS è già disponibile in Italia nel colore nero. Con tutto di serie, anche il set valigie in alluminio tourer, il prezzo di lancio è di 5.990 euro.