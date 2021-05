Lentamente, ma con regolare crescita, il segmento delle moto elettriche si sta lentamente ampliando con nuove proposte. L’ultima arriva da Voge, brand cinese del gruppo Loncin (lo stesso di Benelli), che porta in Italia e in Europa la ER10: una moto completamente elettrica pensata per gli spostamenti urbani.

CARATTERISTICHE TECNICHE La ER10 si presenta con uno stile aggressivo e luci full LED, abbinate a un display LCD con tutte le informazioni del caso: stato della batteria, velocità, contakm parziali ecc. CI sono due modalità di guida, ECO e Sport, per ottimizzare i consumi oppure per divertirsi. In fase di decelerazione, interviene la frenata rigenerativa per ricaricare la batteria da 3,7 kWh (59,2 V e 62 Ah). Il motore eroga 12,1 CV (8,9 kW) a 3.550 giri/min e 12,3 Nm a 4.660 giri/min che garantiscono 90 km/h di velocità massima e 100 km di autonomia. Il pacco batterie, che pesa 30 kg dei 122 complessivi della moto, necessita 5 ore per ricaricarsi (da 0 al 100%) attraverso la presa domestica da 220 volt. Per andare incontro alle esigenze di praticità.

COLORI E PREZZO La nuova Voge ER-10 è disponibile in un solocolore: nero metallizzato con inserti verde fluo. Il prezzo è di 6.590 euro, senza considerare eventuali sconti e agevolazioni fiscali dell’Ecobonus 2021.