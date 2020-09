Dopo la Voge Valico 500 DS, moto del brand declinata touring, oggi vi presentiamo la Voge Brivido 500R. La naked entry level, che condivide motore e ciclistica con la cugina, si propone come moto sportiva e adatta ad un pubblico neofita, anche per via del prezzo, estremamente contenuto.

DESIGN

La linea della Voge Brivido 500R è sportiva e filante, con un faro anteriore full LED dalla forma spigolosa: da lì fino al codino, passando per il serbatoio, le linee sono tagliate con decisione, conferendo alla naked un'aspetto moderno e gradevole. Anche la qualità percepita delle finiture appare più che buona.

DOTAZIONI DI SERIE

Come anticipavamo il faro anteriore è full LED, mentre il display è un LCD dotato di contagiri, contakm, indicatore livello carburante, indicatore di marcia, temperatura liquido refrigerante e orologio. In termini di sicurezza abbiamo un ABS Bosch a 2 canali e le leve di freno e frizione sono entrambe regolabili, La sella è alta 790 mm da terra e il cavalletto è solo laterale.

MOTORE

Il motore bicilindrico parallelo frontemarcia 4 tempi è quello della cugina Valico 500 DS: si tratta di un propulsore a 4 valvole per cilindro con raffreddamento a liquido con iniezione elettronica BOSCH EFI che assicura 43,5 CV a 8500 giri/min e una coppia massima di 40,5 Nm a 7000 giri/min. Il cambio è a 6 marce, mentre il serbatoio da 16,5 litri promette un'autonomia di oltre 500 km.

CICLISTICA

Anche per quanto riguarda la ciclistica la fonte di ispirazione è sempre la Valico 500 DS: la forcella a steli rovesciati è una Kayaba da 41 mm con 128 mm di escursione, mentre al posteriore c'è un monoammortizzatore regolabile nel precarico capace di 57 mm di escursione. L'impianto frenante è Nissin con ABS Bosch a due canali di serie: doppio disco da 298 mm all'anteriore, disco singolo da 240 mm al posteriore. I cerchi da 17'' pollici montano gomme Pirelli Angel GT nelle misure di 120/70 all'anteriore e 160/60 al posteriore. Il peso è di 186 kg a secco.

COLORI E PREZZI

La Brivido 500R è disponibile in Italia nel colore antracite metallizzato con inserti azzurri elettrici al prezzo di 4.990 euro franco concessionario.