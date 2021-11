Voge 500 Trofeo AC, dopo essere stata presentata in Cina arriva anche il turno del "Vecchio Continente". Sarà allo stand Voge a EICMA

Voge è il brand premium del gruppo cinese Loncin (lo stesso che detiene la proprietà di Benelli), la sua gamma sta riscuotendo un discreto successo in Italia grazie all’ottimo rapporto qualità prezzo e ben presto si amplierà con la Trofeo AC 500, parliamo di una naked retrò entry level da un prezzo ''ipotetico'' davvero competitivo. Eccola a EICMA 2021.

Voge Trofeo 500 AC

Come il resto della gamma 500 cc già in commercio in Italia, anche la Trofeo 500 AC è spinta da un bicilindrico da 471 cc capace di erogare 43,5 CV a 8.500 giri/min e 40,5 Nm a 7.000 giri/min. La Trofeo 500 AC affianca la più piccola 300 con una linea praticamente identica, ma con un motore che è decisamente interessante.

LA CICLISTICA Anche la ciclistica è in condivisione con le altre 500. Sulla Trofero 500 AC ritroviamo la stessa forcella Kayaba con steli rovesciati da 43 mm della naked “moderna” 500 R, il monoammortizzatore regolabile nel precarico, freni da 298 mm davanti e 240 mm al posteriore morsi da pinze Nissin. Gli pneumatici sono da moto vera... mica una ''cinesata'': 120/70 davanti e 160/60 dietro, calzati su cerchi da 17''.

Voge Trofeo 500 AC

L'estetica è ovviamente il suo punto forte, con una coda corta che ingloba le luci posteriori a LED, il portatarga è fissato sul forcellone mentre il serbatoio è muscoloso e ben si sposa con il faro a LED anteriore circolare.

Visto il cartellino della sorella 500 R, con cui condivide tutta la parte meccanica, non ci aspettiamo un prezzo molto distante dai 4.990 euro della sorella.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 16/11/2021