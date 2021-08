La Voge Valico 650 DSX sbarca anche in Italia. L'enduro stradale monocilindrica cinese si affida a un motore ''famoso'', quello della BMW F 650 GS del 2012, a una dotazione ricca, con tanto tris di valigie in alluminio, mantenendo però il prezzo concorrenziale.

Il monocilindrico da 652 cc Euro 5, lo dicevamo, è derivato da quello della BMW F 650 GS del 2012. Raffreddamento a liquido, distribuzione bialbero a 4 valvole e iniezione elettronica, il tutto abbinato a un cambio a 5 rapporti. Il motore della Valico 650 DSX eroga 47,6 CV a 6.750 giri/min – rientrando così nei limiti per patente A2 – e 60 Nm a 5.500 giri. La velocità massima dichiarata è di 160 km/h, mentre il consumo è di 24 km/litro nel ciclo WMTC.

Il telaio tubolare in acciaio è abbinato a una ciclistica Kayaba: forcella a steli rovesciati da 41 mm e mono ammortizzatore in posizione centrale, quest'ultimo regolabile nel precarico. I cerchi a raggi sono da 19'' davanti e da 17'' dietro, con pneumatici Pirelli Scorpion Rally STR in misura 110/80 e 150/70. L'impianto frenante Nissin può contare su una coppia di dischi da 298 mm davanti e su un disco da 240 mm dietro. L'ABS è a 2 canali. La Voge Valico 650 DSX pesa 206 kg a secco e vanta un serbatoio del carburante da ben 18 litri, mentre l'altezza della sella è di 830 mm.

Sulla 650 DSX troviamo un display TFT a colori dotato di connettività Bluetooth, un indicatore della pressione dei pneumatici, luci a LED, cavalletto centrale e laterale, parabrezza regolabile, presa USB e set di valigie Tourer.

La Voge Valico 650 DSX che un prezzo di listino franco rivenditore di 7.490 euro, è ora in vendita al prezzo promozionale di 6.990 euro. Il guanto di sfida alla Benelli TRK 502 è lanciato?