La gamma Voge 500 si evolve: ecco 525DS, 525DSX e 525AC

La gamma Voge 500 è in procinto di cambiare. Non nell'immediato ma 500DS, 500DSX e 500AC diventeranno, presumibilmente, 525DS, 525DSX e 525AC. Come è ovvio il cambiamento più importante riguarda il motore, che cresce di cilindrata. Schede tecniche e immagini delle moto sono finite in rete anzitempo, ecco cosa abbiamo scoperto.

IL MOTORE Il bicilindrico parallelo da 471 cc e 47 CV, prodotto da Loncin ma a tutti gli effetti sosia del bicilindrico equipaggiato sulla gamma 500 di Honda. Beh, l'attuale motore con codice LX267MR andrà presumibilmente in pensione in favore dell'LX268MR: per lui 23 cc in più di cilindrata, fino a quota 494 cc. Una crescita possibile grazie all'aumento di alesaggio e corsa, che da da 67 mm x 66,8 mm passano a 68 mm x 68 mm, così come la potenza così a quota 54 CV. Un incremento di CV che cambierebbe le carte in tavola, precludendo l'accesso ai possessori di patente A2 – il limite è 47,6 CV – il che lascia intendere che o vedremo 2 versioni, una a potenza piena e una limitata, oppure che arriveranno modelli 525 con potenza identica alle 500 e solo qualche spicciolo in più di coppia derivante dall'aumento di cc.

Voge 525DS

LA CICLISTICA Qualche cambiamento però riguarderà anche la ciclistica. In particolare la DS passerà al cerchio da 19'' davanti, in luogo del 17'' attuale. In Cina le versioni omolagate di ciascuna moto sono 2: una standard e una dotata di valige, bauletto in alluminio e barre di protezione. Un allestimento più ricco che fa salire di 20 kg il peso, da 210 kg a 230 kg in ordine di marcia. Restano al loro posto i freni Nissin con sistema ABS Bosch.

Voge 525AC

DA SVELARE Le nuove Voge 525 devono essere ancora presentate in Cina, pertanto c'è ancora un po' di strada sul loro percorso. Se e quando arriveranno da noi non è ancora chiaro, ma è plausibile che 525DS, 525DSX e 525AC debuttino nel prossimo futuro come modelli 2023.