Voge Valico 300 Rally: la "mono" cinese mette il tassello e si da al fuoristrada

UNA “MONO” ANCHE PER L’OFF-ROAD Voge fa l’occhiolino all’off-road e con la nuova Valico 300 Rally 2022 presenta una monocilindrica dedicata non solo all’asfalto (come la gemella 300DS), ma anche al divertimento su sterrato. Una bella enduro dalle linee moderne, colori vivaci, protezioni anticaduta come i tubi paramotore, gomme tassellate e con il parafango alto, che ne sottolinea le aspirazioni fuoristradistiche, se ce ne fosse bisogno. Il motore e un quattro tempi, bialbero, quattro valvole, raffreddato a liquido di 292 cc di cilindrata, capace di erogare una potenza di 28,6 CV/9.000 giri e una coppia di 25 Nm/6.500 giri. Il cambio è a 6 marce e la velocità massima dichiarata è di 125 km/h e, naturalmente, la moto è omologata Euro 5. Con il serbatoio da 11 litri e un consumo dichiarato di 31 km/litro, l’autonomia si aggira intorno ai 340 km. Niente male per una giornata fra curve e facili mulattiere.

Nuova Voge Valico 300 Rally: la monocilindrica è ispirata al fuoristradaFORCELLA UP-SIDE DOWN E ABS DISINSERIBILE Lato ciclistica, troviamo un telaio tubolare in acciaio con forcella a steli rovesciati da 37 mm di diametro ed escursione di 205 mm e un monoammortizzatore posteriore regolabile nel precarico. L’impianto frenante è composto da un disco anteriore da 265 mm e uno posteriore da 220 mm con ABS a doppio canale disinseribile per la guida in fuoristrada. La Voge 300 Rally monta, poi, cerchi a raggi da 1.85 x 21” davanti e 3.00 x 18” dietro che calzano rispettivamente pneumatici da 3.00 x 21” e 5.10 x 18”. Lato misure, invece, la scheda tecnica dice: lunghezza 2.107 mm, larghezza 807 mm, altezza 1.405 mm, interasse 1.430 mm, altezza sella 905 mm e peso a vuoto di 150 kg.

Nuova Voge Valico 300 Rally: gomme tassellate e parafango anteriore alto

RAPPORTO PREZZO/DOTAZIONI VANTAGGIOSO La dotazione tecnica include una strumentazione digitale con display LCD che, tra gli altri, incorpora l’indicatore della marcia inserita, ma troviamo anche una presa USB, paramani, luci di posizione e faro posteriore a LED. La nuova Voge Valico 300 Rally 2022 nella colorazione Lemon Yellow/grigia costa 4.190 euro franco concessionario ed è già disponibile nei rivenditori autorizzati Voge.