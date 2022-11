Voge Real 5T, le caratteristiche del nuovo scooter elettrico

Al salone EICMA 2022 (qui lo speciale) cadono i veli dal nuovo scooter elettrico Voge Real 5T. Ruote basse; voluminoso tunnel al centro della pedana; linee sportive e moderne, quasi hi-tech; spicca per un ponte di comando dominato dal display multi-touch da 8 pollici, che dà accesso alla strumentazione digitale e a diverse applicazioni native: dalla navigazione al monitoraggio meteo in tempo reale, fino all'ascolto di musica online, in maniera indipendente dallo smartphone, dice Voge. Look tecnologico anche per i comandi al manubrio, costituiti da pulsanti a sfioramento, e non manca un vano predisposto per la ricarica wireless del cellulare in punta alla sella.

Voge Real 5T, 3/4 posteriore. Notare la strumentazione

VEDI ANCHE

VOGE REAL 5T IN CIFRE Sotto la sella, posta a 765 mm da terra, Voge promette una grande capacità di carico (anche se il volume non è per ora dichiarato). Il motore sviluppa 15 CV, permette di raggiungere i 115 km/h di velocità massima (105 km/h a velocità costante) ed è collegato alla ruota posteriore tramite una cinghia: una soluzione da scooter a motore tradizionale, laddove tanti altri rivali a batterie scelgono la strada del motore incorporato nel mozzo ruota. Tre i riding mode, tra cui l'immancabile ECO, che porta l'autonomia massima a 240 km (150 km è l'autonomia calcolata in base agli standard NEDC). Per la massima sicurezza, non manca il controllo di trazione.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 09/11/2022