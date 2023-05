Voge Brivido 525R: la naked cinese si aggiorna ed è più competitiva che mai

Voge è uno dei brand più attivi, con la produzione di numerosi modelli di medio/piccola cilindrata, che si sono perfettamente inseriti in diversi segmenti del mercato motociclistico. Di proprietà del colosso cinese Loncin, Voge si distingue da altri competitor per uno stile dei suoi modelli molto moderno e, naturalmente, per un rapporto qualità/piacere di guida/prezzo vantaggioso. In Italia, conosciamo il marchio cinese grazie a moto come la globetrotter Valico oppure la naked Brivido, declinate in differenti cilindrate. E proprio la Brivido sta per arrivare in una veste rinnovata, che si aggiornerà per il 2024 grazie alla più recente evoluzione del suo motore, che cresce di cubatura e a un perfezionamento stilistico, che ne esalta il look moderno e piacevole. Vediamo in breve di cosa si tratta.

Nuova Voge Brivido 525R: la naked cinese aggiorna il look e il motoreEVOLUZIONE DELLA SPECIE Oggi, c’è la Brivido 500R, arrivata circa due anni fa per sparigliare le carte nel segmento delle entry-level nel prezzo, ma non nei contenuti. Il buon successo ottenuto in Europa ha convinto il costruttore cinese a mettere mano al progetto e oggi vediamo il risultato con la nuova Voge 525R. Innanzitutto, il motore 4 tempi, bicilindrico parallelo, 4 valvole, raffreddato a liquido, passa da 476 a 494 cc con una potenza massima di 48 CV per rientrare nei limiti imposti dalle normative per la patente A2. Una maggiore cubatura, però, significa una schiena di coppia più robusta per migliorare il tiro ai bassi, avere più fluidità di guida e, perché no, un pizzico di allungo a medio/alto regime. Vedremo se sarà davvero così quando potremo metterla alla prova.

Nuova Voge Brivido 525R: il quadro strumenti digitale della motoCICLISTICA COLLAUDATA ED EFFICACE Detto questo, confermiamo che la ciclistica rimane sostanzialmente la stessa del modello attuale, con un telaio in tubi supportato da una forcella a steli rovesciati Kayaba da 41 mm, oggi con una finitura dorata e un monoammortizzatore regolabile nel precarico. L’escursione sulla 500R è di 128 mm davanti e 57 mm dietro, non sappiamo se cambierà qualcosa sul nuovo modello. L’impianto frenante griffato Nissin prevede un doppio disco anteriore e un disco singolo al posteriore con ABS. Anche in questo caso, le misure non sono dichiarate ma è probabile che restino le stesse di oggi, cioè un diametro di 298 mm davanti e 240 mm dietro. Infine, la misura degli pneumatici è di 120/70-17 all’anteriore e 160/60-17 al posteriore. Lato strumentazione, troviamo un bel display a colori, che riporta un'ampia selezione di informazioni come temperatura esterna e pressione degli pneumatici, ma una nota molto interessante viene dall’altezza della sella, che è stata un po’ abbassata a 770 mm da terra. Una mossa furba, che rende la 525R più accessibile ai neofiti e “amichevole” nella guida.

Nuova Voge Brivido 525R: motore bicilindrico parallelo con 48 CVLANCIO ENTRO POCHI MESI La nuova naked di Voge è quasi pronta per il lancio, che dovrebbe avvenire entro la fine del 2023, magari proprio in occasione del prossimo EICMA di novembre per arrivare dai concessionari entro l’inizio del 2024. Tuttavia, non c’è ancora nulla di confermato, compreso il prezzo, che resterà sicuramente competitivo.

