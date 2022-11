Voge Valico 525 DSX, a tu per tu con la nuova crossover

L'accoppiata ruota anteriore da 19 pollici e posteriore da 17'' (a raggi, calzate da pneumatici tubeless) fa subito capire lo spirito da giramondo che anima la nuova Voge Valico 525 DSX appena presentata a EICMA 2022 (qui lo speciale): una crossover di media cilindrata che mette sul piatto una grande facilità di guida, senza rinunciare a prestazioni da vera tuttofare.

Voge Valico 525 DSX, motore e forcella a steli rivesciati

MOTORE E PRESTAZIONI Il motore bicilindrico in linea raffreddato a liquido ha una cilindrata di 494 cc, per una potenza massima di 47 CV autolimitata, che consente la guida a chi ha patente A2. La coppia massima è di 50,5 Nm, erogati però un po' in alto, a 7.000 giri, e la velocità massima è di 160 km/h. Due le mappature di guida, eco e sport; e per la guida in fuoristrada si possono spegnere l'ABS sulla ruota posteriore e il controllo di trazione.

Voge Valico 525 DSX, dettaglio dello scarico

LA CICLISTICA La ciclistica prevede sospensioni a lunga escursione, con forcella Kayaba a steli rovesciati e un'altezza minima da terra di 200 mm. Il peso di 190 kg non è tra i più contenuti nella categoria, ma la sella a 83 cm da terra consente un saldo appoggio a piloti di quasi tutte le taglie. L'impianto frenante a tre dischi è firmato Nissin e gli pneumatici di primo equipaggiamento sono Metzeler.

Voge Valico 525 DSX, dettaglio del cupolino con la fanaleria a LED

DESIGN E TECNOLOGIA Lato design, la Voge Valico 525 DSX non rinuncia al becco tanto di moda, ben integrato con un cupolino che ospita una fanaleria a LED. Il ponte di comando prevede un display LCD da 7 pollici, capace di visualizzare anche ''le indicazioni per la navigazione'', dice Voge, e non mancano la presa a 12V e una USB 2 per la ricarica dello smartphone.

Voge Valico 525 DSX, con il set di valigie

VALIGIE DI SERIE La data di arrivo della Valico 525 DSX non è ancora stata comunicata, ma le colorazioni disponibili saranno due: base argento con dettagli blu o base argento con dettagli gialli, entrambe fornite di serie dei faretti supplementari e del set di valigie in alluminio firmate Voge per l'impiego turistico: un ambito in cui si apprezzano il plexi regolabile e il serbatoio da 18 litri, che garantisce un'ampia autonomia tra un rifornimento e l'altro.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 09/11/2022