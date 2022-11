Voge Valico 900 DS, la nuova crossover da viaggio vista dal vivo

A EICMA 2022 (qui lo speciale) Voge svela la sua anima adventure con la DS Valico 900, un'enduro stradale con ruota anteriore da 21” (gommata Michelin Anakee III), cerchi a raggi e altezza da terra di 190 mm. Forcella rovesciata, mono regolabile al posteriore e impianto frenante Brembo a tre dischi completano il quadro della ciclistica, che si avvale anche di un ammortizzatore di sterzo.

Voge Valico 900 DS, dettaglio del frontale e dell'ammortizzatore di sterzo

LA SCHEDA TECNICA Il motore bicilindrico da 895 cc sviluppa una potenza di 96,5 CV a 8.250 giri e 91 Nm a 6.250 giri. È accoppiato a un cambio dotato di quick shifter e consente una velocità massima dichiarata di 200 km/h.

Voge Valico 900 DS, entrambe le valigie laterali hanno una forma poco sfruttabile

NATA PER VIAGGIARE Voge Valico 900 DS nasce per viaggiare ed ecco perché è equipaggiata con un set di valigie in alluminio. Valigie che, va detto, non hanno una forma molto sfruttabile per via della marmitta e di una curiosa borraccia, che anche sul lato sinistro costringe a un profilo incavato del box laterale (vedi foto sopra).

Voge Valico 900 DS, il quadro strumenti... provvisorio (si noti l'icona dello scooter)

IL PONTE DI COMANDO Il plexi è regolabile, le luci sono full LED e accanto al display digitale della strumentazione trovano posto una presa USB e la classica 12V. La seduta del passeggero è molto rialzata rispetto a quella del pilota, che si trova a 825 mm da terra. Il serbatoio da 20 litri di capacità promette una lunga autonomia e il peso a secco di 220 kg è leggermente al disopra della media del segmento. Prezzo e arrivo nelle concessionarie non sono ancora stati comunicati.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 09/11/2022