C'è una nuova scrambler in città! Ecco la Voge Trofeo 525ACX

L’offerta nel segmento delle moto attorno ai 500 cc, pensate per i possessori di patente A2 ma non solo, si arricchisce costantemente di novità interessanti. Tra le ultime c’è la nuova Voge Trofeo 525ACX, una “scramblerina” appariscente nel look e ben fornita a livello di dotazione. Scopriamo cosa ha da offrire e, soprattutto, a quanto.

Voge Trofeo 525ACX

La ricetta per fare una buona scrambler è semplice, realizzarla a dovere molto più difficile. La Voge Trofeo 525ACX è credibile, ha linee vagamente retrò – che piacciono a chi ha vissuto l’epoca d’oro di questo segmento – ma interpretate in chiave moderna, per accaparrarsi le simpatie di motociclisti più recenti in possesso di patente A2. Lo stile scrambler è enfatizzato dai cerchi a raggi, dallo scarico alto realizzato con intelligenza, posizionando in basso il catalizzatore, dal cupolino minimalista e dagli pneumatici leggermente tassellati.

MODERNA, QUASI HI-TECH Niente archeo-motociclismo quando si tratta di dotazione. La Voge Trofeo 525ACX ha tutto quello che serve per soddisfare le esigenze dei tempi moderni: fari full LED, presa USB e 12 Volt per la ricarica dei dispositivi tecnologici e display TFT a colori con connettività Bluetooth. Quest’ultimo è davvero ricchissimo di informazioni, mostra infatti oltre alle classiche informazioni standard, pressione pneumatici TPMS, indicatore livello e consumo carburante in L/100km, voltaggio batteria, sensore temperatura esterna, orologio digitale e si può scegliere tra due grafiche dal design più classico o sportivo.

Voge Trofeo 525ACX in azione

La Trofeo 525ACX ha un cuore tutto nuovo, il nuovo motore bicilindrico in linea a doppio albero a camme da 494 cc. Grazie all’utilizzo di un nuovo albero motore e di nuovi pistoni, la sua potenza sale a 35 kW (47,6 CV) a 8.500 giri/min e le emissioni di CO2, che sulla 500AC erano pari a 96 g/km, scendono ora a 88g/km; la coppia rimane di 44,5 Nm a 7.000 giri/min. Molto promettenti consumi e autonomia, il serbatoio da 19 litri combinato con consumi di 26 km/l assicurano quasi 500 km di autonomia, mentre la velocità massima si conferma pari a 160 km/h.

TELAIO E CICLISTICA La Trofeo 525ACX punta ad essere una moto facile da gestire. Le sue dimensioni non sono impegnative e il peso a secco è di 185 kg. L’altezza della sella da terra è di 820 mm e sono valido dettaglio anche le leve regolabili per frizione e freno anteriore. Il telaio è a traliccio in acciaio, con telaietto posteriore imbullonato mentre il comparto sospensioni può contare su una forcella a steli rovesciati da 41 mm e un mono ammortizzatore regolabile nel precarico a leveraggio progressivo. Il forcellone è in alluminio, le ruote sono a raggi, tubeless e montano pneumatici Metzeler Tourance 110/80 - 19” all’anteriore e 150/70 - 17” al posteriore. L’impianto frenante è all’altezza della dotazione e porta la firma Nissin ed è dotato di sistema ABS a doppio canale. All’avantreno troviamo una coppia di dischi da 298 mm di diametro con pinze a doppio pistoncino, al retrotreno è montata una pinza a singolo pistoncino che morde un disco da 240 mm di diametro.

Voge Trofeo 525ACX è disponibile presso i concessionari con prezzo di listino di € 6.790 f.c., in corso c'è una promozione che porta il prezzo a € 6.290,00, in colorazione Carbon Black.