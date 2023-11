Anche Voge ha la sua cruiser, a EICMA 2023 ecco la Trofeo 525CU

A EICMA 2023 la voglia di moto “all’americana” ha pervaso i padiglioni, nonostante l’assenza del marchio n°1 del segmento per eccellenza. Questo lascia spazio a tante alternative di media e piccola cilindrata come la Morini Calibro ma anche la nuova Trofeo 525UC presentata da Voge, una cruiser che si guida con patente A2 e look grintoso che non passa inosservato. Ecco com’è fatta.

STILE OK La Trofeo 525CU di Voge ripropone alcuni elementi classici delle bobber a stelle e strisce, come il parafango corto, le gomme massicce e dettagli in nero opaco, che insieme alla forcella a steli rovesciati, le prese d’aria ai lati del serbatoio e la forma del faro anteriore contribuiscono a dare un look aggressivo alla moto. Contribuiscono a rendere credibile nello stile la Trofeo anche i silenziatori sovrapposti, il manubrio flat bar e gli specchietti alle sue estremità.

Voge Trofeo 525CU, 3/4 posteriore

MOTORE E CICLISTICA A spingere la cruiser Voge ci pensa il bicilindrico parallelo raffreddato a liquido che già viene adottato dal resto della gamma 525 da 494 cc, per 47,6 CV a 8.500 giri e 44,5 Nm a 7.000giri. Valori che consentono alla Trofeo CU di raggiungere una velocità massima di 160 km/h. Completano il quadro la frizione antisaltellamento, il cambio a sei rapporti e la trasmissione a cinghia. Il motore è inserito all’interno di un telaio a doppia trave in acciaio, accoppiato alla forcella a steli rovesciati e all’immancabile coppia di ammortizzatori. La CU promette di essere davvero a portata di tutte le taglie, grazie al peso di 178 kg a secco e la sella (rivestita in pelle) posizionata a soli 71 cm da terra.

Voge Trofeo 525CU, la strumentazione

ELETTRONICA Nonostante l’aspetto volutamente retrò, la Voge ha una buona dotazione tecnologica in suo favore, come il controllo di trazione, la strumentazione LCD, i fari full LED e una presa USB per la ricarica di tutti i moderni device.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 08/11/2023