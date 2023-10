Moto Morini punta l'America, la custom Calibro vista dal vivo

Moto Morini è tornata protagonista sul mercato grazie alla sua gamma da 650 cc, Moto Morini X-Cape su tutte, ma stanno riscuotendo un buon successo anche le Seiemmezzo, sia in versione stradale che scrambler. Al loro fianco si vociferava da tempo l’arrivo di una cruiser, da rumor a realtà, dai disegni CAD (che vi abbiamo mostrato qui) è diventata realtà. L’ho vista dal vivo, nella cornice glamour di un evento milanese, ora vi racconto com’è fatta e che impressione mi ha fatto la nuova Moto Morini Calibro.

Moto Morini Calibro 650, lato destro

Rispetto alle immagini virtuali sfuggite in rete ci sono poche sorprese, la Calibro riprende fedelmente quello che all’epoca era chiamato “Progetto P16”. La Calibrio è una moto custom a tutti gli effetti: sella bassa, serbatoio a goccia, forcella tradizionale con soffietti e coppia di ammortizzatori al posteriore, i tocchi di Morini si notano nelle colorazioni, con il rosso e il nero tipici della Casa di Trivolzio, ma anche con il faro a LED anteriore con luce DRL circolare, qui circondata da un piccolo plexi. Il look è dunque d’ispirazione moderna, niente cromature o cerchi a raggi, le ruote sono in lega leggera e la stragrande parte della meccanica è verniciata di nero. Le finiture sono piuttosto curate, anche se quello che ho davanti è solo un prototipo, ma blocchetti e leve sono studiati apposta per lei. La strumentazione, al contrario di quanto visto sulle Seiemmezzo e sulla X-Cape fa un salto nel passato, niente TFT, al suo posto l'accoppiata analogico/digitale.

Moto Morini Calibro 650, lato sinistro

VEDI ANCHE

All’interno dell’inedito telaio a doppia culla in acciaio trova posto ancora una volta il bicilindrico parallelo frontemarcia da 649 cc, al momento i valori di potenza e coppia non sono stati dichiarati, probabilmente in attesa di omologazione definitiva, ma nel frattempo nella scheda tecnica è riportata una velocità massima raggiungibile di 170 km/h. La trasmissione a cinghia è una chicca da vera custom, il cambio è a 6 rapporti. La moto sarà commercializzata in versione a potenza piena – qualunque essa sarà - o limitata a 35 kW (per i possessori di patente A2).

LA CICLISTICA Anche la dotazione ciclistica è stata studiata ad hoc, per garantire le caratteristiche di guida ed ergonomia tipiche di una moto di questo segmento. La forcella ha steli tradizionali da 41 mm con 140 mm di escursione, al posteriore trovano spazio un forcellone in acciaio e una coppia di ammortizzatori regolabili nel precarico molla con 110 mm di escursione. I 200 kg a secco, grazie alla sella a soli 720 mm, non sembrano essere così difficili da gestire, mentre a fermali ci pensa l’impianto frenante composto da un disco singolo da 320 mm, con pinza flottante a 2 pistoncini mentre al posteriore è da 255 mm. Come detto i cerchi sono il lega, più adatti allo stile urbano della Calibro, calzati da pneumatici tubeless in misura 130/70-R18 all’anteriore e 180/70-R16 oppure 180/65-R16 al posteriore, misure quasi da bobber.

Moto Morini Calibro 650, il logo

Trattandosi ancora di un concept – seppur molto vicino ad una moto di produzione – non è ancora noto il prezzo di listino, ma c’è da scommettere che anche per la Calibro sarà concorrenziale. Quando arriverà sul mercato? EICMA sicuramente saprà dirci di più, lì secondo me la vedremo in versione definitiva con probabile arrivo sul mercato nel 2024. Le sue rivali più accreditate sono Royal Enfield Super Meteor 650, Moto Guzzi V9 Bobber (più cara come listino) e la Rebel 500 di Honda, seppur leggermente inferiore in termini di cilindrata.