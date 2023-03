Moto Morini presenta il demo tour: ecco dove provare X-Cape e Seiemmezzo

Noi vi abbiamo già raccontato la nostra sulle Moto Morini X-Cape e Seiemmezzo STR e SCR, ma ora tocca a voi! L'Azienda italiana lancia il Demo Tour, una serie di test ride su strada: scopriamo dove e quando provare le moto.

Le Moto Morini Seiemmezzo

VEDI ANCHE

GLI APPUNTAMENTI Si parte questo fine settimana con l'area di Monza Brianza, dove il Demo Tour Moto Morini resterà anche il prossimo weekend, allargandosi poi a Parma, Varese e Reggio Emilia. L'ultimo fine settimana di marzo vedrà i test ride in provincia di Bergamo e a Genova, poi ancora Bologna e Imperia.

Sabato 11 e Domenica 12 marzo - Crippa Garage c/o Via Roma, 33, Usmate Velate (MB)

- Crippa Garage c/o Via Roma, 33, Usmate Velate (MB) Venerdì 17 e Sabato 18 marzo - Valter Moto Group c/o Via Montello, 201, Seregno (MB)

- Valter Moto Group c/o Via Montello, 201, Seregno (MB) Sabato 18 marzo - Bull Bikes c/o Str. Montechiarugolo, 5, Parma

- Bull Bikes c/o Str. Montechiarugolo, 5, Parma Domenica 19 marzo - Tre Valli Moto c/o Piazza della Repubblica, Varese (fuori sede) e Reggio Emilia – Blue Bike c/o Via Hiroshima 24/26, Reggio Emilia

- Tre Valli Moto c/o Piazza della Repubblica, Varese (fuori sede) e Reggio Emilia – Blue Bike c/o Via Hiroshima 24/26, Reggio Emilia Sabato 25 marzo - Bruno Moto c/o Via Milano, 38, Almè (BG) e Genova – PerMoto Race c/o Via S. Quirico, 115, Genova

- Bruno Moto c/o Via Milano, 38, Almè (BG) e Genova – PerMoto Race c/o Via S. Quirico, 115, Genova Domenica 26 marzo - Stefanini Mobility c/o Via Giorgione, 33, Bologna e Imperia – Claudio Moto c/o Via Papa Giovanni XXIII, 57, Vallecrosia (IM)

COSA FARE Per provare la moto preferita sarà sufficiente presentarsi in concessionaria in possesso di patente A valida e abbigliamento tecnico, mentre per rimanere aggiornati sulle prossime tappe del tour seguite i canali social ufficiali di Moto Morini, Instagram e Facebook.

Pubblicato da Michele Perrino, 09/03/2023