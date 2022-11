Moto Morini X-Cape 1200: la prima foto spia della nuova maxi enduro

A EICMA Moto Morini ha portato la novità X-Cape 650 ADV-R, enduro stradale in versione estrema, ma presto ci stupirà con ben altro. È stata avvistata per la prima volta su strada la nuova X-Cape 1200, la maxi enduro che potrebbe prendere il posto della Gran Passo nel cuore degli appassionati...

X-CAPE GRANDE Della nuova maxi vi avevamo già accennato in tempi recenti, in occasione della registrazione da parte di Moto Morini dei brevetti di design. Già i primi disegni lasciavano intuire che potesse trattarsi di una sorella maggiore della X-Cape che conosciamo – piccolo spoiler: presto sentirete parlare della 650 qui sul nostro sito – e infatti la prima immagine della moto in versione praticamente definitiva parla chiaro. Estetica del tutto simile alla piccola, con lo stesso taglio per i fari e il cupolino bello verticale, come sulle moto da rally.

I disegni che anticipavano la Moto Morini X-Cape 1200

COM'È FATTA Su di lei ancora non si sa nulla di ufficiale – si dice che il motore Bialbero Corsa Corta da 1.187 cc aggiornato possa arrivare fino a 130 CV – ma nella prima immagine si vede già molto. Davanti la forcella a steli rovesciati dalla lunga escursione abbinata al cerchio da 19'' a raggi, a metà strada tra crossover stradale e maxi enduro vera e propria, così come il paramotore, confermano la voglia di offroad della nuova Moto Morini. A frenare l'impeto della 1200, invece, ci pensa una coppia di dischi con pinze Brembo ad attacco radiale. Al posteriore il forcellone bibraccio è abbinato a un mono che quasi certamente avrà almeno la regolazione del precarico, mentre il cerchio è da 17''. La sella ha tutta l'aria di non essere particolarmente alta, col serbatoio prominente che dona alla maxi X-Cape un'aria massiccia.

CONFERME A EICMA non ci sono state grandi sorprese da parte di Moto Morini, ma solo pochi giorni più tardi ecco che arriva lei. La X-Cape 1200 ha tutta l'aria di essere già a buon punto con l'avanzamento del progetto e ci aspettiamo che possa fare il suo debutto già nel corso del 2023. Restate connessi.

Fonte: InMoto

Pubblicato da Michele Perrino, 22/11/2022