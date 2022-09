Moto Morini: nuova crossover, sarà Granpasso o nuova X-Cape 1200?

Ricordate la Moto Morini Granpasso 1200? La crossover con ruota da 19'' e motore V-Twin da 1.187 cc potrebbe tornare. Stando a quanto riportato da BikeSocial, infatti, nuovi brevetti di design depositati dalla Casa italiana farebbero pensare all'arrivo di una moto con il Bialbero CorsaCorta rivisitato. Il ritorno della Granpasso o l'arrivo di una nuova X-Cape 1200?

Moto Morini: il disegno mostra una nuova crossover con ruota da 19''

VEDI ANCHE

UNA MAXI Dopo X-Cape 650 e Seiemmezzo – quest'ultima arriverà a settembre – sembra che Moto Morini sia pronta a ritornare con l'architettura del V-Twin da 1.200 cc che l'ha resa celebre. E allora ecco che il CorsaCorta da 1.187 cc – seppur con qualche modifica ai carter – appare in questa versione accreditata, sulla carta, di 130-140 CV. Il telaio a traliccio sembra essere misto in lega e acciaio: in alluminio nella zona del perno del forcellone e in tubi d'acciaio nella zona del cannotto di sterzo. All'anteriore una forcella a steli rovesciati su cerchio da 19'' e pinze freno ad attacco radiale Brembo, dietro un monoammortizzatore con serbatoio del gas separato su cerchio da 17''. Insomma, una maxi on-off, con un serbatoio di grandi dimensioni e un bello schermo TFT.

CROSSOVER Cerchi a raggi e paramotore lasciano intendere che la nuova Moto Morini 1200 sia pronta per una scampagnata in offroad, certamente non all'enduro estremo, anche solo per via del parafango anteriore aderente. Tutto sembra ancora acerbo ma chissà che a EICMA non arrivi un concept pronto a far sognare i nostalgici...

Pubblicato da Michele Perrino, 20/09/2022