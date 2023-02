Moto Morini X-Cape 650: la versione "da gara" pronta al debutto

Dallo stand di EICMA al mondo delle competizioni il passo è breve. La Moto Morini X-Cape 650 ADV-R è più di una show bike e come ci aveva anticipato l’amministratore delegato della Casa di Trivolzio, Alberto Monni, debutterà nel mondo delle competizioni in occasione della Bassella Race, una delle più importanti manifestazioni del calendario enduristico (nelle giornate del 10, 11 e 12 febbraio 2023).

SCALDA I MOTORI A mettere alla frusta i 60 CV del motore bicilindrico della X-Cape ADV-R ci penserà il pilota spagnolo Oriol Mena, fresco vincitore della Dakar 2023 nella categoria T4 SSV. Una delle peculiarità di questa manifestazione, che si tiene in Catalogna, ai margini del lago artificiale di Rialp, è la molteplicità categorie in gara e la partenza contestuale di esse. La 650 ADV-R gareggerà nella categoria Trail/Fans, riservata in esclusiva alle moto trail e maxitrail, con un percorso adattato dalla navigazione con road-book.

MODIFICATA PER LE CORSE Rispetto ad una X-Cape 650 tradizionale la ADV-R si differenzia per le tante modifiche pensate per un uso intensivo in fuoristrada. La sella è su un unico livello, le sospensioni sono realizzate ad hoc, con forcella Marzocchi da 50 completamente regolabile così come il monoammortizzatore Ohlins. Il motore non cambia, è vero, ma si può avvalere della collaborazione di uno scarico racing in titanio firmato SC-Project. La curiosità è tantissima, chissà se dopo essersi rivelata una sorpresa a livello di vendite riuscirà a strabiliare anche nelle competizioni.

