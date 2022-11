EICMA 2022, le novità allo stand Moto Morini

Si apre il salone di Milano anche per Moto Morini: a EICMA 2022 la casa di Trivolzio porta nuove colorazioni per la sua X-Cape. Per la gioia degli appassionati, nello stand in Fiera a Rho Milano sono esposte inoltre le due moto della famiglia Seiemezzo, la stradale STR e la scrambler SCR.

Moto Morini X-Cape 2021

Pubblicato da Claudio Todeschini, 07/11/2022