Brixton Layback, a EICMA 2022 il concept della moto elettrica

A EICMA 2022 Brixton svela i piani per il futuro che, come ben sappiamo, anche per le moto potrebbe essere elettrico. Ecco dunque che al fianco della adventure Storr sotto i riflettori della kermesse milanese il marchio austriaco presenta la Layback, un concept di moto elettrica che non vuole prendersi troppo sul serio, ispirandosi al mondo delle assolate spiagge dei surfisti.

Brixton a EICMA 2022, la concept Layback

SURFISTI… RICORRENTI Per Brixton non è la prima volta che lo sciabordio delle onde fa da ispirazione, basti pensare alla BX 125 SK8 dotata di un supporto per skateboard o tavola da surf. La Layback deve il suo nome ad una posizione del surf in cui il surfista si allunga indietro sulla tavola. Una postura appunto particolarmente distesa e rilassata, proprio come lascia intendere il look di questo concept.

COM’È Trattandosi di un concept non sono stati ancora divulgati dati tecnici ufficiali. La Layback è la prima Brixton con motore elettrico; l'ampio porta batterie è sostenuto da massicci tubi d'acciaio ed è posizionato molto in basso - sopra: una borsa e un telo mare sulla sella. Brixton vuole che la Layback sia leggera e silenziosa, soprattutto sulla spiaggia: è una moto elettrica casual che non vuole prendersi troppo sul serio.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 09/11/2022