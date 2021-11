Brixton allarga la famiglia Crossfire con la offroad 500 XC

Dopo i modelli “normali” 500 e la scrambler 500 X, la famiglia delle “grandi” Crossfire di Brixton Motorcycles si prepara ad accogliere anche la off-road 500 XC, oltre alla nuova ammiraglia Cromwell 1200 e la piccola Crossfire 125.

DESIGN Pur presentandosi in maniera inconfondibile come una fuoristradista, la Crossfire 500 XC riprende molti dei tratti stilistici della casa austriaca, a cominciare dal serbatoio con la peculiare forma a X (dove è serigrafato uno Union Jack), ma anche la lunga sella praticamente orizzontale. Rispetto alla Crossfire 500 monta una ruota anteriore più grande, il paravento, i coprifari e la preziosa protezione per il sottoscocca.

DATI TECNICI Ecco i dati ufficiali forniti da Brixton:

Motore : bicilindrico a 4 tempi raffreddato a liquido Euro5

: bicilindrico a 4 tempi raffreddato a liquido Euro5 Cilindrata : 486 cc

: 486 cc Potenza : 47,5 CV (35 kW)

: 47,5 CV (35 kW) Coppia : 43 Nm @6750 rpm

: 43 Nm @6750 rpm Freni : ABS, disco anteriore 320mm, posteriore 240mm

: ABS, disco anteriore 320mm, posteriore 240mm Sospensione a steli rovesciati

a steli rovesciati Pneumatici : 110/80-19 anteriore, 150/60-17 posteriore

: 110/80-19 anteriore, 150/60-17 posteriore Dimensioni : 2164 mm x 851 mm x 1203 mm

: 2164 mm x 851 mm x 1203 mm Altezza sella : 839 mm

: 839 mm Peso : 195 kg

: 195 kg Capacità serbatoio : 13,5 litri

: 13,5 litri Velocità massima : 160 km/h

: 160 km/h Consumo : 4 l/100km

: 4 l/100km Emissioni: 92 g/km CO/100 km