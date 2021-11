EICMA 2021: Brixton presenta la nuova Crossfire 125

Dopo l’ammiraglia Cromwell 1200, Brixton porta in fiera a EICMA 2021 la piccola Crossfire 125, il cui debutto in Italia è previsto per la metà del 2022 (il prezzo consigliato non è ancora stato annunciato).

EICMA 2021: Brixton Crossfire 125 Bullet Silver matt

DATI TECNICI Come le sue sorelle maggiori (la Crossfire 500 e la 500 X) riprenderà il caratteristico disegno a ''X'' del serbatoio di questa famiglia di moto, così come la sella a sviluppo orizzontale. Pur se in attesa di omologazione, i dati tecnici sono già confermati:

Monocilindrico a 4 tempi raffreddato a liquido, Euro5

raffreddato a liquido, Euro5 Potenza : 13,6 CV (10 kW)

: 13,6 CV (10 kW) Coppia : 10,5 Nm @5.500 rpm

: 10,5 Nm @5.500 rpm ABS Bosch

Bosch Forcella a steli rovesciati

Luci a LED con DRL

con DRL Dimensioni : 2.104 mm x 770 mm x 1.040 mm

: 2.104 mm x 770 mm x 1.040 mm Interasse : 1.390 mm

: 1.390 mm Altezza sella : ~810 mm

: ~810 mm Ruote : 120/70-18 anteriore, 140/70-17 posteriore

: 120/70-18 anteriore, 140/70-17 posteriore Peso: 148 kg

EICMA 2021: Brixton Crossfire 125 Charly Brown matt

La Crossfire 125 sarà disponibile nei colori Backstage Black matt e Bullet Silver matt.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 24/11/2021