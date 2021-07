Il prossimo fine settimana è dedicato a Wildays: un weekend di motori, con tante iniziative, test ride e non solo. All'evento parteciperà anche Brixton che per l'occasione, oltre a permettere agli appassionati di effettuare i test ride della gamma, svelerà una special su base Crossfire 500.

LA SPECIAL Questo esemplare unico su base Crossfire 500 è un progetto firmato Brixton Motorcycles e raccontato da Wheelz Magazine che ha coinvolto tantissimi professionisti del mondo special e custom: 2020 Garage, nota officina alle porte di Milano, Killer Kustom Society e Amper, specialista nella lavorazione dei metalli, sono le realtà che hanno sviluppato e realizzato questo primo esemplare su base Crossfire. Dettagli realizzati a mano e lavorazioni, parti speciali costruite ex novo e pregevoli finiture hanno dato vita a una special dalla marcata vocazione dirt. Un processo creativo e dal sapore artigianale che vuole porre l’accento sulla vocazione alla personalizzazione della Casa, sebbene con un approccio street legal. Questa speciale Brixton sarà presentata live sul palco di Wildays venerdì 16 luglio alle ore 18:00, ma sui canali social di Brixton sarà possibile seguire l'evento.

I DEMO RIDE A Salsomaggiore non vedremo solo la nuova special targata Brixton, ma andranno in scena anche i demo ride: per gli appassionati ci saranno le prove su strada e una selezione di modelli stock da toccare con mano, oltre a tante iniziative da parte delle altre case. L'appuntamento è dunque ai Wildays, dal 16 al 18 luglio, al Circuito Predella di Salsomaggiore Terme (PR). Per tutte le informazioni del caso potete visitare il sito www.wildays.com.