SWEET SIXTEEN Negli Stati uniti il traguardo dei 16 anni è visto dai giovani come un evento che cambia la vita, potendo finalmente mettersi al volente della prima auto. In Italia non è così, per l’auto ne servono 18, ma a 16 possono emanciparsi in sella ad una moto 125 cc. Negli anni d’oro queste cilindrate erano sinonimo di prestazioni esaltanti all’aroma di miscela, al giorno d’oggi sono molto più pacata ma compensano con lo stile, proprio come la Brixton Crossfire 125.

SORELLA MINORE La Brixton Crossfire 125 è la sorella minore della 500, prima moto nata dal nuovo centro stile del gruppo austriaco KSR, proprietario del marchio. Come per la 500, anche la 125 si caratterizzerà per il design neo-retrò (strada inaugurata da Husqvarna con Vitpilen e Svartpilen). Rispetto alla versione concept presentata ci sono delle modifiche evidenti, evidenziate anche nei brevetti depositati all’ufficio brevetti europeo. La distintiva ''X'' sui lati del serbatoio è ancora ben visibile, proprio come sul bicilindrico Crossfire 500, ma alcuni dettagli da “show bike” sono spariti. Il disco del freno anteriore ha una forma circolare tradizionale e la corona ha meno denti, risultando più piccola. Sono state aggiunte anche le pedane per il passeggero, specchietti retrovisori di tipo “bar-end” e un porta-targa rivisto. Confermati invece la forcella a steli rovesciati, le pinze ad attacco radiale e il faro a LED.

DATI TECNICI IN SOSPESO Il cuore pulsante della nuova Crossfire 125 sarà un’inedita (per il brand) unità monocilindrica raffreddata a liquido. I dati tecnici al momento non sono ancora stati ufficializzati ma la struttura a doppio albero a camme in testa promette bene in termine di prestazioni, avvicinando il limite di 15 CV consentito dalla legge. Brixton comunicherà tutti i dati ufficiali vicino alla data di commercializzazione, attualmente prevista per la seconda metà del 2021.