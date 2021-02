Nonostante le difficoltà del 2020, Brixton ha chiuso l’anno passato con una crescita in Italia: quasi 1.000 veicoli immatricolati contro i 785 del 2019. Inizialmente la gamma era caratterizzata da entry-level di segmento 125 e 250 cc, tuttavia nel 2021 arriveranno ufficialmente anche modelli più performanti come la Crossfire 500. Tutti i modelli già presenti a listino vengono aggiornati con motori omologati Euro5, oltre che a nuove colorazioni e leggeri restyling.

LA GAMMA Nella gamma di Brixton 2021 ora sono presenti 11 veicoli articolati in tre cilindrate differenti (125, 250 e 500) di diversa tipologia. La new entry per quest’anno è la Crossfire 125, dotata del motore monocilindrico da 125 cc raffreddato a liquido e caratterizzato dallo stesso design della Crossfire 500. Arriverà nella seconda metà del 2021. Il resto della gamma invece si caratterizza per la più classica Rayburn 125, la on-off Felsberg presente anche nella cilindrata 250, proprio come la rétro Cromwell.

PREZZI I prezzi di listino della gamma Brixton 2021 sono i seguenti: