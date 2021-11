Brixton, a EICMA 2021 debutta la grande Cromwell 1200

Fondata nel 2014, con il primo modello uscito dalla catena di montaggio nel 2017, Brixton Motorcycles si è rapidamente affermata come uno dei produttori più interessanti per chi ama le moto dal look vintage, passando dai soli modelli 125 cc a una gamma molto più completa. Gamma che si arricchisce per il 2022 del modello di punta, la Cromwell 1200, vista di sfuggita qualche mese fa e presentata per la prima volta a EICMA 2021.

Brixton a EICMA 2021: la nuova Cromwell 1200 vista laterale

Caratterizzata dallo stesso serbatoio tondo dei modelli 125 e 250, conserva un look deliziosamente vintage dei modelli di cilindrata più piccola; diversamente da loro, però, anche per via delle maggiori potenze in gioco, si rivolge a un pubblico più stagionato ed esperto.

Brixton a EICMA 2021: la nuova Cromwell 1200 con un bicilindrico da 1222 cc

Manca l’omologazione completa, ma i dati ufficiali ci sono praticamente già tutti: la Cromwell monta un bicilindrico in linea da 1222 cc, capace di erogare 82 CV di potenza massima e 108 Nm di coppia a 3.500 giri. La moto monta poi sospensioni KYB, impianto frenante Nissin, ABS di Bosch, controllo di trazione, cruise control, sistema di iniezione Magneti Marelli, pneumatici Pirelli, un display TFT rotondo e un sistema antifurto integrato. Due le modalità di guida: Eco e Sport.

Brixton a EICMA 2021: la nuova Cromwell 1200, con ABS e cruise control

Il processo di omologazione dovrebbe terminare entro la fine dell’anno, mentre nelle prime settimane del 2022 verrà avviata la produzione, con le consegne in Europa già nel corso del primo trimestre. Il prezzo consigliato al pubblico della Brixton Cromwell 1200 è di 9.999 euro.

In fiera a Milano Brixton porta altre novità minori: il facelift per la Felsberg 250, le Crossfire 125 (che arriverà nel primo trimestre 2022) e la Crossfire 500 XC, prevista nel corso dell'anno. Arriveranno poi il colore giallo Submarine per la Cromwell 125 e le colorazioni Bullet Silver / Sterling Grey per la Rayburn.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 24/11/2021