La Brixton Crossfire 500 XC arriva nei concessionari: il prezzo

La Brixton 500 XC, versione più votata al fuoristrada della gamma da mezzo litro, è disponibile nei concessionari. Dopo 500 e 500 X ora è la XC con cerchio anteriore da 19'' e sospensioni a escursione maggiorata a fare il suo debutto. Un breve riepilogo delle caratteristiche e il prezzo della nuova moto guidabile con patente A2.

FUORISTRADA La Crossfire 500 XC manifesta immediatamente il suo spirito off-road grazie a cerchi a raggi rispettivamente da 19” all'anteriore e da 17” al posteriore – con pneumatici Pirelli Scorpion Rally STR – mentre l’escursione delle sospensioni, una forcella e un mono KYB regolabili in precarico ed estensione, è salita rispettivamente a 150 mm e 130 mm. Il manubrio è stato rialzato, proprio per aiutare nella guida – in piedi sulle pedane – tipica del fuoristrada, mentre i cuscinetti in gomma nera sui lati del serbatoio promettono un maggiore appiglio per le gambe. Di serie troviamo anche una piastra paramotore in acciaio inossidabile, crash bar nere, il parafango anteriore rialzato, il piccolo parabrezza, un faro a LED protetto e una protezione del radiatore con la X sul lato.

Brixton Crossfire 500 XC

PER PATENTE A2 La Crossfire 500 XC mantiene il motore comune al resto della famiglia: il bicilindrico in linea raffreddato ad acqua da 486 cc, capace di 47 CV a 8.500 giri/min, rientra nei limiti imposti per la guida con patente A2. Anche le pinze freno sono le stesse di 500 e 500 X, col disco da 320 mm che è realizzato dal produttore spagnolo J.Juan. La nuova Brixton Crossfire 500 XC in livrea Desert Gold, ora disponibile in Italia, è in vendita al prezzo di 6.999 Euro.