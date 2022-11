Brixton scopre l'avventura a EICMA 2022 con il concept Storr. Video

A EICMA 2022 Brixton oltre ad esporre l’intera gamma per il 2023 ci mostra i suoi piani futuri attraverso degli affascinanti concept che, probabilmente, andranno ad ampliare l’offerta nel breve periodo. Per gli amanti dell’avventura il marchio austriaco presenta il concept Storr, una adventure di media cilindrata che si ispira al profondo nord.

Brixton a EICMA 2022: la concept Storr

VIENE DAL NORD I concept spesso esasperano alcuni concetti estetici che in fase di produzione in serie vengono smussati in favore delle logiche di mercato, ma va detto che quello che Brixton ci ha fatto vedere sottoforma di prototipo negli ultimi anni è arrivato nelle concessionarie rispettando l’idea iniziale. La Storr deve il suo nome alla formazione rocciosa dell’isola di Skye (famosa anche per lo Scotch Whiskey) nel nord della Scozia. Ma non è solo il nome a derivare dall’aspro paesaggio, infatti, il centro stile RiDE – alla prima collaborazione con Brixton – ha utilizzato la scogliera per dare personalità alle linee di questa piccola adventure.

Brixton a EICMA 2022: la concept Storr, il cupolino

VEDI ANCHE

MOTORE COLLAUDATO La Storr punta ad essere come un coltellino svizzero, pratica e funzionale, nel suo caso è quello di far girare il mondo. Il parabrezza è ampio, il serbatoio inclinato in avanti generoso e non mancano nemmeno maniglie per il passeggero e al portapacchi posteriore in stile zaino per condividere l’esperienza con passeggero e bagagli. Il cuore della Storr è il collaudato e apprezzato bicilindrico parallelo frontemarcia già in uno sulla scrambler Crossfire 500 in tutte le sue declinazioni.

Brixton a EICMA 2022: la concept Storr, vista di 3/4 anteriore

ARRIVERÀ? Il condizionale è d’obbligo, dato che con i concept non c’è mai da essere sicuri, ma se dovesse vedere un giorno la luce in versione definitiva la Storr avrebbe pane per i suoi denti. La concorrenza nel segmento è agguerrita, tra costruttori blasonati e nuovi brand cinesi che allungano le loro mire espansionistiche verso il Vecchio Continente. Ancora una volta oltre alle finiture e alla dotazione – aspetti in cui Brixton non delude – sarà fondamentale il prezzo.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 09/11/2022