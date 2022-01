Brixton Crossfire 500: comprala ora, c'è il Bonus... Yeti

Brixton Crossfire 500 e 500 X sono in promozione: fino al 15 marzo c'è il Bonus... Yeti, uno sconto di 500 Euro. Ecco come funziona

Brixton Motorcycles incoraggia gli appassionati di moto a godersi anche la stagione invernale. Come? Approfittando del Bonus Yeti su Crossfire 500 e Crossfire 500 X. Scopriamo come funziona.

PROMOZIONE L'offerta è già in corso e sarà valida fino al 15 marzo 2022. Presso la rete di rivenditori Brixton in Italia, sarà possibile usufruire di uno sconto di 500 Euro sulle nuove Crossfire 500 e Crossfire 500 X. Il prezzo di listino di Brixton Crossfire 500 e Crossfire 500 X è rispettivamente di 6.199 Euro e 6.399 Euro.

LE CROSSFIRE Le moto austriache, guidabili con patente A2, si affidano al motore bicilindrico in linea da 486 cc omologato Euro 5, capace di 47 CV a 8.500 giri/min e 43 Nm di coppia a 6.750 giri/min. Al telaio in acciaio sono abbinate le sospensioni regolabili KYB, il sistema frenante J. Juan con ABS Bosch e gli pneumatici Pirelli. Se vi è venuta l'acquolina in bocca, insomma, il momento per andare in concessionaria sembrerebbe essere quello giusto...