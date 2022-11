Malaguti XAM: a EICMA 2022 la moto elettrica superleggera

Anche la rinata Malaguti porta a EICMA 2022 (qui lo speciale) un modello elettrico. Più che una moto vera e propria, Malaguti XAM elettrica vuol essere l'anello di congiunzione tra la bici e la motocicletta, per andare là dove il rumore non è mai giunto prima. Sospensioni regolabili a lunga escursione (200 mm la forcella rovesciata, 74 mm il mono), XAM pesa appena 68 kg e se anche la potenza non è molta (6,8 CV a regime, 15 CV di picco) la coppia massima è di ben 260 Nm.

Malaguti XAM Concept, lato destro

PRESTAZIONI, AUTONOMIA, RICARICA Su strada raggiunge i 45 km/h mentre in fuoristrada può arrivare a 70 km/h di velocità. La ricarica richiede da 2 a 3 ore, mentre l'autonomia massima è di 80 km. Non mancano freni a disco su entrambe le ruote. Pensata per un pubblico giovane, XAM ha un'altezza della sella di 860 mm e punta su un prezzo che, sebbene non sia ancora stato annunciato, Malaguti promette essere molto accessibile in rapporto ai contenuti del mezzo. Ancora non è stato comunicato quando sarà disponibile il veicolo omologato per uso stradale. Stay tuned!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 09/11/2022