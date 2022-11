Malaguti Drakon 125 2022: a EICMA una naked da sogno per i sedicenni

ZERO 1 Articoli

Dalla penna di Kiska Design, già autore del look spigoloso delle KTM, ecco la Malaguti Drakon 125, nuova punta di diamante della produzione Malaguti. Presentata a EICMA 2022 (qui lo speciale) e già disponibile sul mercato europeo, Drakon si rivolge a un pubblico allargato: non solo ai sedicenni. Il motore monocilindrico a quattro tempi da 124,8 cc è raffreddato a liquido, con iniezione elettronica Bosch. Eroga 13,5 CV (10 kW) a 9.500 giri/min e 11,4 Nm a 7.500 giri/min. Consente di raggiungere i 99 km/h di velocità massima, secondo quanto dichiarato dalla casa, con onsumi nell'ordine di 2,6 l/100 km.

Malaguti Drakon 125, il display TFT della strumentazione

LE DIMENSIONI La ciclistica è stata messa a punto per esaltare l'agilità del mezzo, che pesa 145 kg in ordine di marcia. Le gomme Maxxis sono calzate su cerchi da 17 pollici: da100/80 all'anteriore e 130/70 al posteriore. La forcella è a steli rovesciati e non manca l'impianto ABS che lavora su un disco freno da 300 mm all'anteriore e 218 mm al posteriore. Le dimensioni sono compatte, ma senza esagerare, con 2.050 mm di lunghezza, 810 mm di larghezza al manubrio e un'altezza sella di 805 mm.

Malaguti Drakon 125, la colorazione Spirito Grey

QUANTO COSTA Dietro al largo manubrio spicca un display TFT ad alta risoluzione con tre colori configurabili per la grafica e luci a LED su tutto il perimetro della moto migliorano la visibilità passiva notturna. I designer parlano di linee fluide ma decise, e basta uno sguardo per notare la particolare forma dei convogliatori ai lati del serbatoio, che sembrano guidare i flussi d'aria tra le ginocchia del pilota. Lo scarico è compatto, montato centralmente sotto al propulsore. Disponibile nei colori Neve White and Spirito Grey, ha un prezzo di 3.990 euro franco concessionario (cioè escluse le spese di immatricolazione e messa su strada).

Pubblicato da Emanuele Colombo, 09/11/2022