XSM 125, PROVALA ANCHE TU I giovani, specialmente quelli che abitano al di fuori delle grandi metropoli hanno ancora voglia di sognare – e spostarsi – in sella a divertenti due ruote. La Malaguti XSM 125 ha l’identikit giusto per piacere ai giovani centauri e, in occasione dei 90 anni del marchio, sarà possibile anche provarla gratuitamente. L’appuntamento è nella settimana compresa tra il 17 e il 23 di ottobre presso “2 Ruote Italiane” di via Nigra 2/L a Paderno Dugnano (MI).

LA XSM 125 IN BREVE Per chi non conoscesse la “motardina” bolognese è doveroso fare un piccolo ripasso. L’impostazione è quella tipica dei motard/enduro: sella piatta e alta (865 mm da terra), vita snella e peso contenuto (124 kg). Il motore è un monocilindrico 4 tempi raffreddato a liquido con potenza massima di 15 CV a 10.750 giri/min e 102 km/h di velocità massima, molto parco nei consumi, 2,6 l/100 km. Non c’è l’ABS – non obbligatorio per i veicoli fino a 125 cc – ma un sistema di frenata combinata CBS che aziona in simultanea entrambi i dischi. La Malaguti XSM 125 ha un prezzo di listino di 3.299 euro