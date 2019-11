Autore:

La Redazione

NOVITÀ PER L’ITALIA A EICMA 2019 KSR Group propone interessanti novità per i marchi Brixton, Malaguti e Lambretta, con numerose offerte pensate specificatamente per il mercato italiano.

BRIXTON La novità più cruciale è rappresentata dal motore 500 cc di nuova generazione, montato sulla prossima Crossfire, che permette al marchio di “uscire” dal mondo dei 125 cc e 250 cc dove era conosciuto fino a questo momento. Al salone sono presenti anche le Crossfire XS con motore 125 cc (il motore della “vecchia” BX).

MALAGUTI Per quanto riguarda il marchio bolognese, invece, la prima novità è rappresentata dalla Dracon 125 cc, un nuovo design destinato a essere ulteriormente sviluppato e portato avanti in futuro, e il cui debutto dovrebbe avvenire entro la fine del 2020. Altra importante novità è il debutto del marchio Malaguti nel mondo dell’elettrico con la sportiva RST elettrica, con motore da 8 kW e 100 km/h di velocità massima. Particolare curioso, condiviso anche dal RevoNEX di Kymco, la presenza della trasmissione manuale.

LAMBRETTA Nessuna particolare novità di sostanza per uno dei marchi storici delle due ruote in Italia. A EICMA 2019 Lambretta presenta nuove colorazioni accese e vivaci per i modelli già in commercio. KSR Group sta comunque lavorando al futuro del marchio, con nuovi modelli e motorizzazioni che verranno annunciate nei prossimi mesi, e di cui vi racconteremo tutto al momento giusto!