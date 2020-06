FESTA CON SCONTI Il distributore ufficiale di Malaguti, KSR Group, ha deciso di festeggiare il novantesimo anniversario della fondazione del marchio bolognese con una promozione dedicata al maxiscooter Madison300.

COME VA Il bestseller bolognese ha un’’impostazione motociclistica, ed è mosso da un monocilindrico di 278 cc da 26 CV, che gli permettono di muoversi agilmente tanto in città quanto nei percorsi extraurbani, con consumi sempre molto ridotti. Nell’ambito urbano aiutano il peso ridotto di 188 kg, l’ampio e leggibile display TFT e la presa di ricarica USB nel sottosella, mentre chi preferisce muoversi su strade più veloci apprezzerà le ampie carenature e il parabrezza regolabile in altezza. Nel sottosella stanno comodamente un integrale e un jet.

SCHEDA TECNICA

Categoria 300 cc Tipo di motore monocilindrico, 4 tempi, raffreddato ad acqua Cilindrata 278 cc Potenza massima 16 kW @ 7.250 rpm Avviamento ECU Freni anteriori/posteriori disco/disco Peso 188 kg Lunghezza 2.135 mm Larghezza 790 mm Altezza 1.395 mm Consumo 3,6 l/100 km Emissioni CO2 84 g/km

LA PROMOZIONE L’offerta è valida per tutto il mese di luglio, e consiste in uno sconto incondizionato di 300 euro sul prezzo di listino chiavi in mano, franco concessionario, pari al 6,5% di riduzione. Madison300 è disponibile presso i rivenditori ufficiali Malaguti nelle tinte rosso o nero, anche in versione Anniversary Edition, con prezzi a partire da 4.299 euro, anche con finanziamento a interessi zero.