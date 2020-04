GIUNTI NEL BELPAESE Dalla fondazione nel 2014 ad oggi, Niu Technology è diventata una delle aziende leader della mobilità urbana a zero emissioni, conquistando gradualmente una fetta importante di un mercato in forte espansione. In occasione di Eicma, la Casa aveva festeggiato il 4° anno di presenza in Italia presentando due nuovi scooter: il Niu NQI GTS e UQi GT, entrambi disponibili nelle versioni Pro e Sport.

NQI GTS La famiglia NQi si allarga con la versione GTS, caratterizzata da una maggiore autonomia rispetto al GT e pensata per chi vuole un commuter urbano non solo per il solito tratto casa-ufficio. Il GTS presenta ruote con diametro da 14” e sospensioni in grado di filtrare in maniera ottimale le asperità dell’asfalto cittadino. Lo scooter dispone di due batterie, Panasonic (removibili) da 2,1 kWh per la versione PRO autoprodotte per la versione Sport (dalla capacità leggermente ridotta) e un motore Bosch da 3,1 kW (4,2 CV). La potenza e l’autonomia dipendono dai riding mode: Dynamic (la via di mezzo) limita la velocità a 45 km/h e consente un’autonomia di circa 95 km; Sport dispone della potenza massima permettendo di raggiungere i 70 km/h ma limitando il range a 55 km; Safe è quella più parsimoniosa, bloccando la velocità massima a 25 km/h e con un’autonomia di 135 km. Dietro lo scudo c’è un gancio per le borse (leggere), una presa USB per ricaricare lo smartphone e una piccola tasca dove riporlo. Il quadro strumenti è un ampio display a colori protetto dal cupolino. È possibile preordinare il nuovo scooter elettrico NQI GTS sul sito di Niu a un prezzo promozionale: 3.099 euro (anziché 3.599 euro) per la versione Sport, versando un acconto di 100 euro entro il 15 maggio. La versione Pro invece è disponibile a un prezzo di 4.699 euro.

UQI GT Piccolo, agile e scattante. Così si presenta il nuovo Niu UQi GT, pensato per gli spostamenti a corto raggio in città. In quanto omologato come ciclomotore, la velocità massima è limitata a 45 km/h mentre il motore Bosch da 1.2 kW (1,6 CV) è integrato nel mozzo della ruota posteriore. Caratterizzato da un fanale anteriore tondo a LED e da sovrastrutture “minimaliste”. Oltre che per la verione Pro, anche quella Sport del Niu UQi GT prevede tre riding mode, passando da quella a potenza piena fino a una modalità conservativa (con velocità massima a 25 km/h) per ottimizzare i consumi di elettricità. E proprio in quest’ultima modalità Niu garantisce 85 km di autonomia, grazie alla batteria da 1,5 kWh, mentre a piena potenza il range d’utilizzo scende a 50 km. Il nuovo UQi GT è offerto a un prezzo di partenza di 2.599 euro per l'allestimento Pro.

SEMPRE CONNESSI In quanto veicolo altamente tecnologico, anche i nuovi Niu UQi GT e NQi GTS sono dotati di una SIM Vodafone prepagata che consente una connessione costante all’app Niu, disponibile per Android e iOS. Con questa applicazione si forniscono dati in tempi reali al propretario come la posizione GPS, stato della batteria, rilevamento antifurto e la possibilità di diagnostica e aggiornamenti over-the-air.